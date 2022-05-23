Італійці не можуть вирішувати, яких українців залишити в окупації, — експерт про мирний план Риму

Політична аналітикиня Марія Кучеренко вважає, що плани України та деяких країн Заходу щодо способів завершення війни не однакові. Київ не може піти на припинення вогню, бо це буде здавання тих людей, які будуть перебувати на окупованій Росією території.

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"Чому італійці, які розробили певний план, вважають за право вирішувати, яких українців залишити на підконтрольній території, а яким померти в страшних муках під тортурами, як у Бучі. Це здавання тих людей, які будуть перебувати на окупованій території. І про це треба нагадувати нашим західним партнерам, які пишуть для нас плани. Бо наша позиція та їхня, незважаючи на безпрецедентну політичну, економічну, військову підтримку, не є тотожною", — каже Марія Кучеренко, політична аналітикиня у коментарі у великій статті Фокусу Переговорів не буде. Чому Україна перестала розмовляти з Росією.

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Так вона коментує підготовлений урядом Італією "план припинення війни Росії проти України". Напередодні інформацію про нього опублікувало видання La Repubblica. У ньому чотири етапи: припинення вогню в Україні та демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН, переговори про статус України, які передбачають вступ країни до ЄС, але неприєднання до НАТО, двостороння угода між Україною і Росією щодо Криму та Донбасу (повна автономія для них), укладання багатосторонньої угоди про мир і безпеку в Європі. В МЗС України підтверджують отримання такого документа. "Вивчаємо", — сказав речник відомства Олег Ніколенко.

"Є позиція США, Великобританії, Польщі, країн Балтії, які кажуть, що Україну треба забезпечити всім, щоб вона змогла повернути всі свої території без проміжних стадій і статусів. А є позиція Франції та Німеччини — сіра, половинчаста. З одного боку, їхні лідери кажуть, що все має бути так, як прийме народ України, з іншого — тут же промовляються меседжі про необхідність припинення вогню і досягнення перемир'я тут і зараз. А ми розуміємо, що за припиненням вогню у практиці конфліктології слідують деякі відведення сил і засобів, стабілізація наявних ліній. Наше завдання як держави полягає у тому, щоб не допустити цього", — пояснює Кучеренко.