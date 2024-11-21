Найвищі у Європі: в Італії знайшли древні петрогліфи на висоті понад 3000 метрів (фото)

В італійській частині Альп вчені виявили петрогліфи, що датуються бронзовим віком. Вони — найвищі зі знайдених у Європі та можуть бути частиною великого комплексу.

На схилах льодовика Піццо-Трезеро в італійському Національному парку Стельвіо, вчені виявили древні петрогліфи. Розташовані на висоті понад 3000 метрів, ці різьблення є найвищими, зі знайдених у Європі, пише Arkeonews.

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Петрогліфи, знайдені в регіоні Ломбардія, вперше помітив у 2017 році місцевий мандрівник Томмазо Малінверно. Він повідомив про незвичайні зображення біля льодовика Піццо-Трезеро, що стало приводом для дослідження.

Археологи визначили, що ці петрогліфи датуються середнім бронзовим віком, приблизно 1600-1200 роками до нашої ери, і дають надзвичайний погляд на доісторичне життя в Альпах. На них зображені людиноподібні фігури, спіралі, тварини та геометричні фігури.

Деякі дослідники припускають, що знахідки могли слугувати топографічними маркерами або мати символічне чи духовне значення.

Деякі з петрогліфів, знайдених на висоті понад 3000 метрів Фото: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese / Regione Lombardia

У листопаді 2024 року повідомили про ще одну важливу знахідку. У парку Orobie Valtellinesi вчені виявили докази існування доісторичної екосистеми, включаючи добре збережені сліди рептилій та амфібій пермського періоду, які жили близько 280 мільйонів років тому.

Це відкриття, яке пов'язують з таненням льоду, спричиненим кліматичними змінами, пропонує безцінну інформацію про далеке минуле Землі, що передувало епосі динозаврів.

Значення петрогліфів Піццо-Трезеро виходить за межі їхньої художньої та історичної цінності. Розташовані над перевалом Гавія, ці малюнки пов'язані з широкою мережею доісторичних наскальних малюнків у районах Вальтелліна і Валькамоніки.

Валькамоніка, яка з 1979 року є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, відома своїми великими колекціями петрогліфів. Дослідники вважають, що 11 нещодавно виявлених малюнків можуть бути частиною більшого комплексу, присвяченого наскальному мистецтву.

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Під час офіційної презентації знахідки в Ломбардському палаці регіональні лідери, археологи та науковці відзначили важливість цього відкриття. Ці знахідки підвищують привабливість регіону як для науковців, так і для туристів, пропонуючи унікальне поєднання природної краси та історичної глибини.

Раніше Фокус писав про дослідження середньовічних останків з Англії. Вчені сподіваються вивчити динаміки того, як змінювався стан здоров’я людей впродовж століть.

Також ми розповідали про те, шо неандертальці теж колекціонували речі. До такого висновку дійшли іспанські вчені.