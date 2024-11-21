Самые высокие в Европе: в Италии нашли древние петроглифы на высоте более 3000 метров (фото)

В итальянской части Альп ученые обнаружили петроглифы, датируемые бронзовым веком. Они — самые высокие из найденных в Европе и могут быть частью большого комплекса.

На склонах ледника Пиццо-Трезеро в итальянском Национальном парке Стельвио, ученые обнаружили древние петроглифы. Расположенные на высоте более 3000 метров, эти резьбы являются самыми высокими, из найденных в Европе, пишет Arkeonews.

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Петроглифы, найденные в регионе Ломбардия, впервые заметил в 2017 году местный путешественник Томмазо Малинверно. Он сообщил о необычных изображениях возле ледника Пиццо-Трезеро, что стало поводом для исследования.

Археологи определили, что эти петроглифы датируются средним бронзовым веком, примерно 1600-1200 годами до нашей эры, и дают чрезвычайный взгляд на доисторическую жизнь в Альпах. На них изображены человекоподобные фигуры, спирали, животные и геометрические фигуры.

Некоторые исследователи предполагают, что находки могли служить топографическими маркерами или иметь символическое или духовное значение.

Некоторые из петроглифов, найденных на высоте более 3000 метров Фото: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese / Regione Lombardia

В ноябре 2024 года сообщили о еще одной важной находке. В парке Orobie Valtellinesi ученые обнаружили доказательства существования доисторической экосистемы, включая хорошо сохранившиеся следы рептилий и амфибий пермского периода, которые жили около 280 миллионов лет назад.

Это открытие, которое связывают с таянием льда, вызванным климатическими изменениями, предлагает бесценную информацию о далеком прошлом Земли, предшествовавшем эпохе динозавров.

Значение петроглифов Пиццо-Трезеро выходит за пределы их художественной и исторической ценности. Расположенные над перевалом Гавия, эти рисунки связаны с широкой сетью доисторических наскальных рисунков в районах Вальтеллина и Валь-Камоники.

Валь-Камоника, которая с 1979 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известна своими обширными коллекциями петроглифов. Исследователи считают, что 11 недавно обнаруженных рисунков могут быть частью более крупного комплекса, посвященного наскальному искусству.

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Во время официальной презентации находки в Ломбардском дворце региональные лидеры, археологи и ученые отметили важность этого открытия. Эти находки повышают привлекательность региона как для ученых, так и для туристов, предлагая уникальное сочетание природной красоты и исторической глубины.

Ранее Фокус писал об исследовании средневековых останков из Англии. Ученые надеются изучить динамики того, как менялось состояние здоровья людей на протяжении веков.

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