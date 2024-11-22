Інвестор з США хоче купити "Північний потік — 2": навіщо йому це потрібно

Американський фінансист має плани купити газопровід "Північний потік-2". Стівен Лінч переконаний, що угода послужить довгостроковим інтересам США та допоможе у мирних переговорах з Росією.

Американський інвестор із Майамі Стівен Лінч сподівається, що уряд США дозволить йому брати участь у торгах щодо газопроводу "Північний потік — 2", коли його виставлять на аукціон у швейцарській процедурі банкрутства. Про це пише видання The Wall Street Journal, журналісти якого отримали можливість переглянути лист, який написали юристи інвестора до Міністерства фінансів.

Ще в лютому бізнесмен звернувся до Мінфіну з проханням надати йому відповідну ліцензію, яка б дозволити йому проводити переговори з особами, які перебувають під американськими санкціями.

Газопровід, вартість якого оцінюють приблизно в 11 мільярдів доларів, можна буде придбати дуже дешево, вважає бізнесмен. Окрім того, Стівен Лінч припустив, що низка інвесторів через геополітику взагалі не братимуть участі в торгах, а серед учасників торгів, скоріше за все, будуть присутні компанії з російськими чи китайськими корнями.

Бізнесмен вважає, що коли Сполучені Штати будуть власниками газопроводу, він може стати важелем впливу на мирні переговори з Росією щодо війни в Україні, і служитиме довгостроковим інтересам США.

Хто такий Стівен Лінч

Стівен Лінч прожив у столиці Росії майже 20 років й переїхав до Маямі лише у 2019 році через стурбованість соціальним середовищем у Москві та труднощами у веденні бізнесу для американських громадян через посилення санкцій.

Він досяг успіху, дешево скуповуючи російські активи. У 2022 році він отримав ліцензію Міністерства фінансів США для купівлі швейцарської дочірньої компанії російського Сбербанку після того, як США наклали санкції на материнську компанію.

Лінча підозрювали у звʼязках з російським урядом, оскільки без цього нібито було неможливо бути успішним геєм-бізнесменом у РФ. Сам бізнесмен заперечував звинувачення, що працював в інтересах Путіна чи його найближчого оточення.

"Північний потік-2" протяжністю понад 1200 км "Газпром" запустив у 2011 році. Газопровід йшов дном Балтійського моря з Росії до Німеччини в обхід транзитних держав. Наприкінці вересня на трьох нитках трубопроводів "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2" сталися вибухи.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону президент РФ Володимир Путін заявив, що до підриву газогону "Північний потік" причетні агенти Центрального розвідувального управління. Оскільки саме США, на його думку, були зацікавлені у здійсненні диверсії на стратегічному об'єкті.