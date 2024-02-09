На думку очільника Кремля, до підриву газогону причетні агенти Центрального розвідувального управління, оскільки саме США були зацікавлені у здійсненні диверсії на стратегічному об'єкті.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ не має наміру змагатися із пропагандою США і доводити світу причетність Америки до підриву "Північного потоку". Про це він розповів в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

"У війні пропаганди дуже складно перемогти Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати контролюють усі світові ЗМІ і дуже багато європейських. Тому втягуватися в цю роботу можна, але це, що називається, собі дорожче. Ми можемо просто засвітити свої джерела інформації, а результату не доб'ємося. Усьому світу і так ясно, що сталося, і навіть американські аналітики прямо про це говорять", — сказав Путін.

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Він додав, що вдаватися в деталі з цього приводу не буде, але зауважив, що треба шукати того, хто був зацікавлений у знищенні Північного потоку, і хто зміг це зробити.

"Ви, звичайно. У Вас особисто, можливо, є алібі, але ЦРУ такого алібі немає. Зацікавлених може бути багато, але залізти на дно Балтійського моря і здійснити цей вибух можуть не всі. Ось ці два компоненти мають бути поєднані: хто зацікавлений і хто може", — сказав Путін.

Нагадаємо, що 6 січня росЗМІ повідомили, що до Москви прибув американський журналіст Такер Карлсон. Він заявив, що взяв майже двогодинне інтерв'ю в президента РФ і планує його найближчим часом опублікувати.

Президент РФ в інтерв'ю заявив, що США після розвалу СРСР проводили щодо РФ політику "тиску". Вашингтон нібито хоче потягти Україну в НАТО на зло Москві.

Гіларі Клінтон, яка є членкинею Демократичної партії США, заявила що журналіста Такера розглядають як "корисного ідіота" і навіть в росЗМІ "висміюють, як цуценя".