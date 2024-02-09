"Заинтересованных много": Путин рассказал, кто взорвал "Северный поток" (видео)

По мнению главы Кремля, к подрыву газопровода причастны агенты Центрального разведывательного управления, поскольку именно США были заинтересованы в совершении диверсии на стратегическом объекте.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не намерена соревноваться с пропагандой США и доказывать миру причастность Америки к подрыву "Северного потока". Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень много европейских. Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят", — сказал Путин.

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Он добавил, что вдаваться в детали по этому поводу не будет, но заметил, что надо искать того, кто был заинтересован в уничтожении Северного потока, и кто смог это сделать.

"Вы, конечно. У Вас лично, возможно, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет. Заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", — сказал Путин.

Напомним, что 6 января росСМИ сообщили, что в Москву прибыл американский журналист Такер Карлсон. Он заявил, что взял почти двухчасовое интервью у президента РФ и планирует его в ближайшее время опубликовать.

Президент РФ в интервью заявил, что США после развала СССР проводили в отношении РФ политику "давления". Вашингтон якобы хочет потянуть Украину в НАТО назло Москве.

Хиллари Клинтон, которая является членом Демократической партии США, заявила, что журналиста Такера рассматривают как "полезного идиота" и даже в росСМИ "высмеивают, как щенка".