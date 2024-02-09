"Сражался с фашистами": Путин рассказал о разговоре с Зеленским и спутав его отца с дедом

Глава Кремля в интервью Такеру Карлсону рассказал, что однажды в разговоре с Зеленским он затронул тему "фашизма в Украине" и упрекнул украинского президента, что его отец "фронтовик". Однако Александр Зеленский родился через два года после завершения Второй мировой войны.

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Российский президент Владимир Путин поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о борьбе с фашизмом. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Зеленского "свобода" для того, чтобы вести мирные переговоры с Россией, Путин заявил: "Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это".

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Далее он сказал, что однажды в разговоре с Зеленским он затронул тему фашизма в Украине и напомнил украинскому президенту, что отец Зеленского "сражался с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны".

"Я сказал: "Володя, ну что ты делаешь?" Почему ты сейчас поддерживаешь неонацистов в Украине, когда твой отец боролся с фашизмом? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать, что он ответил. Это отдельная тема. И я не думаю, что это было бы правильно с моей стороны", — рассказал Путин.

Президент РФ не уточнил, когда именно был этот разговор, но по его мнению, когда Зеленский стал президентом, он "понял две вещи".

"Во-первых, с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, потому что они агрессивны и очень активны. От них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с США их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто враждует с Россией. Это выгодно и безопасно", — сказал Путин.

Справка:

Дед президента Украины Семен Зеленский во время Второй мировой войны был командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта. После окончания Второй мировой войны Зеленский перешел на службу в Органы Внутренних Дел СССР. Занимал должность заместителя начальника отдела уголовного розыска УВД города Кривой Рог. Уволился в звании полковника. Похоронен в городе Кривой Рог, Украина.

Отец Владимира Зеленского — Александр Зеленский родился в 1947 году. То есть через 2 года после окончания Второй мировой войны.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что войну якобы начала именно Украина. По словам Путина, все "события" начались с некоего государственного переворота в Украине. Россия же хочет "закончить" войну, но Киев отказался от переговоров по указанию из Вашингтона.

Также Путин заявил, что США после развала СССР проводили в отношении РФ политику "давления". Вашингтон якобы хочет потянуть Украину в НАТО назло Москве.