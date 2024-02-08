"Смеются даже росСМИ": Хиллари Клинтон отреагировала на интервью Карлсона с Путиным (видео)

Такер Карлсон, который потерял работу на FoxNews в 2023 году, может трудоустроиться в российском издании, предположила Хиллари Клинтон. Уже сегодня он полностью согласен с мыслями президента Владимира Путина относительно Украины.

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Российские медиа высмеивают намерение американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Между тем Путин планирует использовать журналиста, чтобы продолжить врать миру об Украине. О своем отношении к визиту Карлсона в Москву Государственный секретарь США (2009-2013) Хиллари Клинтон рассказала в интервью телеканалу MSNBC.

Журналистка поинтересовалась мнением Клинтон относительно планов Такера и Путина. По мнению политика, которая является членом Демократической партии США, подобное поведение свидетельствует, что Такера рассматривают как "полезного идиота". При этом она ссылается на переводы текстов из росСМИ: его там "высмеивают, как щенка". Впрочем, Клинтон не удивится, если ныне безработный журналист вернется из РФ, имея контракт на работу в российском издании.

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"Демократы в спазмах": появилась реакция Кремля на возможное интервью Такера Карлсона с Путиным

"Если вы действительно читаете переводы российских СМИ, то они смеются над ним... [он — ред.] как щенок. Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским изданием".

По мнению американского политика, Такера используют, чтобы распространить ложь Путина, которую он и так поддерживает. Кроме того, это свидетельствует о наличии внутри США "пятой колонны" из людей, которые верят властителю Кремля, отметила Клинтон.

"Он говорит то, что не соответствует действительности. Он повторяет ложь Владимира Путина об Украине. Так почему бы Путину не дать ему интервью".

Интервью Путина — что известно о проекте Карлсона

Отметим, 6 января росСМИ сообщили, что в Москву прибыл американский журналист Такер Карлсон. Позже его заметили около резиденции Путина — причина сначала не была известна. Затем в соцсети X (Twitter) журналист заявил, что взял почти двухчасовое интервью у президента РФ и планирует его в ближайшее время опубликовать. При этом заверил, что владелец X Илон Маск не будет блокировать трансляцию. Дата публикации интервью — 9 февраля. Желающие могут оставить адрес электронной почты на сайте Такера, чтобы вовремя узнать о начале трансляции.

Такер Карлсон — американский журналист, который семь лет проработал на телеканале FoxNews, рассказывая о "теории заговора", "антиваксерстве", и положительной деятельности Трампа — объяснялось в СМИ. В 2023 году его уволили из-за заявления о том, что во время президентских выборов США якобы произошли фальсификации. После этого он создал сайт и продолжает транслировать в соцсетях на различных платформах свою точку зрения в поддержку 45 президента США, республиканца, Дональда Трампа. Трамп может стать 47 президентом на выборах 2024 года, — политик постепенно побеждает в праймериз в разных штатах.

Напоминаем, в Конгрессе США 7 февраля не поддержали предложение чиновников предоставить финансирование Украине, а также Израилю и Тайваню, причем деньги должны были бы выделиться отдельно от решения по иммиграционному законодательству. Перед этим Дональд Трамп заявил, что договоренности, достигнутые в Конгрессе, ничего не стоят и все нужно начинать сначала.