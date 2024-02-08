"Сміються навіть росЗМІ": Гілларі Клінтон відреагувала на інтерв'ю Карлсона з Путіним (відео)

Такер Карлсон, який втратив роботу на FoxNews у 2023 році, може працевлаштуватись у російському виданні, припустила Гілларі Клінтон. Вже сьогодні він повністю згодний з думками президента Володимира Путіна щодо України.

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Російські медіа висміюють намір американського журналіста Такера Карлсона взяти інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна. Тим часом Путін планує використати журналіста, щоб продовжити брехати світу про Україну. Про своє ставлення до візиту Карлсона до Москви Державна секретарка США (2009-2013) Гілларі Клінтон розповіла у інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Журналістка поцікавилась думкою Клінтон щодо планів Такера та Путіна. На думку політикині, яка є членом Демократичної партії США, подібна поведінка свідчить, що Такера розглядають як "корисного ідіота". При цьому вона посилається на переклади текстів з росЗМІ: його там "висміюють, як щеня". Втім, Клінтон не здивується, якщо нині безробітний журналіст повернеться з РФ, маючи контракт на роботу у російському виданні.

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"Якщо ви дійсно читаєте переклади російських ЗМІ, то вони сміються над ним… [він — ред.] як щеня. Я не здивуюся, якщо у нього з'явиться контракт з російським виданням".

На думку американської політикині, Такера використають, щоб поширити брехню Путіна, яку він і так підтримує. Крім того, це свідчить про наявність всередині США "п'ятої колони" з людей, які вірять володарю Кремля, зауважила Клінтон.

"Він говорить те, що не відповідає дійсності. Він повторює брехню Володимира Путіна про Україну. Тож чом б Путіну не дати йому інтерв'ю".

Інтерв'ю Путіна — що відомо про проєкт Карлсона

Зазначимо, 6 січня росЗМІ повідомили, що до Москви прибув американський журналіст Такер Карлсон. Згодом його помітили неподалік від резиденції Путіна — причина спершу не була відома. Згодом у соцмережі X (Twitter) журналіст заявив, що взяв майже двогодинне інтерв'ю у президента РФ і планує його найближчим часом опублікувати. При цьому запевнив, що власник X Ілон Маск не буде блокувати трансляцію. Дата публікації інтерв'ю — 9 лютого. Бажаючі можуть залишити адресу електронної пошти на сайті Такера, що вчасно дізнатись про початок трансляції.

Такер Карлсон — американський журналіст, який сім років пропрацював на телеканалі FoxNews, розповідаючи про "теорії змови", "антиваксерство", та позитивну діяльність Трампа — пояснювалось у ЗМІ. У 2023 році його звільнили через заяву про те, що під час президентських виборів США начебто відбулись фальсифікації. Після цього він створив сайт і продовжує транслювати у соцмережах на різних платформах свою точку зору на підтримку 45 президента США, республіканця, Дональда Трампа. Трамп може стати 47 президентом на виборах 2024 року, — політик поступово перемагає у праймеріз у різних штатах.

Нагадуємо, у Конгресі США 7 лютого не підтримали пропозицію урядовців надати фінансування Україні, а також Ізраїлю і Тайваню, при чому гроші мали б виділитись окремо від рішення щодо імміграційного законодавства. Перед цим Дональд Трамп заявив, що домовленості, досягнуті у Конгресі, нічого не варті і все потрібно починати спочатку.