Такер Карлсон вилетів з Росії: став відомий точний час, коли вийде його інтерв'ю з Путіним

Інтерв’ю має вийти на декількох платформах — у соцмережах та на сайтах ведучого. Карлсон переконаний, що американці "не чули голосу" очільника Кремля, і це "неправильно".

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Американський ведучий Такер Карлсон, який анонсував інтерв’ю з президентом РФ Володимиром Путіним, вилетів у Сербію. Про це зранку 8 лютого повідомили у медіа Mash.

Вночі на 8 лютого Карлсон залишив Росію, вилетівши о 4:15 з Москви у Белград. Його сфотографували у літаку.

Фото з місця подій Фото: Mash

У Wall Street Journal зазначили, що Карлсон — перший представник американських ЗМІ, який візьме інтерв’ю у Путіна після 24 лютого 2022 року.

Карлсон заявив, що важливо зрозуміти погляди лідера країни-агресорки, адже війна в Україні змінює світ.

"Більшість американців поняття не мають, чому Путін вдерся в Україну або які його цілі зараз. Вони ніколи не чули його голосу. Це неправильно. Американці мають право знати все, що можуть, про війну, до якої вони залучені, і ми маємо право розповідати їм про це, тому що ми теж американці", — наголосив він.

У ЗМІ передавали, що інтерв’ю буде опубліковане у соцмережі X (колишній Twitter) та сайті TuckerCarlsoncom, а також на вебсайті медіастартапу ведучого.

Коли вийде інтерв’ю з Путіним?

8 лютого сам Карлсон в Instagram оголосив час виходу інтерв’ю.

"Такер бере інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна. Приходьте завтра о 18:00 за східним часом на TuckerCarlsoncom", — зазначено в пості.

Тобто за київським часом інтерв’ю буде оприлюднене о 1:00 9 лютого.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати, чи дасть Такеру Карлсону інтерв’ю Володимир Путін.

Такер Карлсон заявляв, що Україна нібито підірвала Каховську ГЕС.