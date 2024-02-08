Такер Карлсон вилетів з Росії: став відомий точний час, коли вийде його інтерв'ю з Путіним
Інтерв’ю має вийти на декількох платформах — у соцмережах та на сайтах ведучого. Карлсон переконаний, що американці "не чули голосу" очільника Кремля, і це "неправильно".
Американський ведучий Такер Карлсон, який анонсував інтерв’ю з президентом РФ Володимиром Путіним, вилетів у Сербію. Про це зранку 8 лютого повідомили у медіа Mash.
Вночі на 8 лютого Карлсон залишив Росію, вилетівши о 4:15 з Москви у Белград. Його сфотографували у літаку.
У Wall Street Journal зазначили, що Карлсон — перший представник американських ЗМІ, який візьме інтерв’ю у Путіна після 24 лютого 2022 року.
Карлсон заявив, що важливо зрозуміти погляди лідера країни-агресорки, адже війна в Україні змінює світ.
"Більшість американців поняття не мають, чому Путін вдерся в Україну або які його цілі зараз. Вони ніколи не чули його голосу. Це неправильно. Американці мають право знати все, що можуть, про війну, до якої вони залучені, і ми маємо право розповідати їм про це, тому що ми теж американці", — наголосив він.
У ЗМІ передавали, що інтерв’ю буде опубліковане у соцмережі X (колишній Twitter) та сайті TuckerCarlsoncom, а також на вебсайті медіастартапу ведучого.
Коли вийде інтерв’ю з Путіним?
8 лютого сам Карлсон в Instagram оголосив час виходу інтерв’ю.
"Такер бере інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна. Приходьте завтра о 18:00 за східним часом на TuckerCarlsoncom", — зазначено в пості.
Тобто за київським часом інтерв’ю буде оприлюднене о 1:00 9 лютого.
Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати, чи дасть Такеру Карлсону інтерв’ю Володимир Путін.
Такер Карлсон заявляв, що Україна нібито підірвала Каховську ГЕС.