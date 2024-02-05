"Демократи в спазмах": з'явилася реакція Кремля на можливе інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним

За словами Дмитра Пєскова, щодо можливого інтерв'ю Карлсону Такеру Кремлю поки що нічого повідомити. Якщо такі плани будуть реалізовуватися, пресу проінформують.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився повідомити, чи дасть Володимир Путін інтерв'ю американському журналісту і колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, який нещодавно приїхав до Москви. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ми все-таки адміністрація президента Російської Федерації, тому ми навряд чи повинні давати якусь інформацію про пересування іноземних журналістів. Багато іноземних журналістів приїжджає щодня в Російську Федерацію", — сказав Пєсков.

Щодо можливого інтерв'ю Карлсону Такеру він сказав, що "зараз нам нема чого повідомити, якщо такі плани реалізовуватимуться, ми вас проінформуємо".

Чутки про можливе інтерв'ю з Путіним почали поширюватися після того, як російські ЗМІ опублікували фото Карлсона в Москві. Імовірно, він був у Великому театрі минулої суботи, 3 лютого.

Чутки підігріла і представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, яка опублікувала в соцмережі X повідомлення про те, що демократи "в спазмах від перспективи того, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна".

Білл Крістол, колишній керівник апарату віцепрезидента за адміністрації Рональда Рейгана, припустив, що, можливо, слід заборонити в'їзд Такера Карлсона до Сполучених Штатів до з'ясування обставин.

У вересні Пєсков заявляв, що час для інтерв'ю західних журналістів із Володимиром Путіним "прийде".

Що відомо про Такера Карлсона?

У своїй програмі на телеканалі Fox News Карлсон неодноразово висловлював підтримку Володимиру Путіну і сумніви в "російській загрозі". Він також критикував адміністрацію президента Байдена за допомогу Києву. Російські пропагандистські ЗМІ часто цитують слова американського журналіста.

На Заході він більше відомий ксенофобськими та сексистськими заявами й тим, що поширював теорії змови.

Нагадаємо, що 24 квітня критик адміністрації Байдена Такер Карлсон пішов із телеканалу Fox News.

Також повідомлялося, що в червні Карлсон заявив, що "Україна підірвала Каховську ГЕС".