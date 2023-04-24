Телеканал Fox News фігурує в справі про наклеп і має виплатити понад $787 млн компанії Dominion Voting Systems щодо висвітлення президентських виборів 2020 року, на яких перемогу здобув Джо Байден. До списку свідків у цій резонансній увійшли керівники компанії, а також провідні ведучі Шон Хенніті й Такер Карлсон.

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Ведучий протрампівського каналу Fox News Такер Карлсон залишає канал. Про це повідомляє Fox News.

Інформація про це з'явилася за кілька днів після того, як компанія Fox News врегулювала позов Dominion Voting Systems — компанії, яка виробляє та продає апаратне та програмне забезпечення для електронного голосування — про наклеп на суму 787,5 мільйонів доларів.

"FOX News Media і Такер Карлсон домовилися розірвати стосунки. Ми дякуємо йому за його роботу в мережі як хоста, а до цього як учасника", — йдеться в заяві компанії.

Остання програма Карлсона вийшла в ефір у п’ятницю. У компанії не прокоментували, чи знімають Карлсона з ефіру у відповідь на справу про наклеп у Dominion.

Карлсон був серед тих, кого допитали в межах судового процесу Dominion. Кілька його електронних листів і текстових повідомлень також були частиною доказів, оприлюднених до врегулювання конфлікту. Крім того, адвокати Dominion перерахували близько 20 епізодів, які з’явилися в мережах Fox як докази наклепу, серед яких фігурував і Карлсон.

Інших телеведучих телеканалу усунули від виконання обов'язків.

В основі позову про наклеп лежали 20 конкретних трансляцій і твітів. У них, як стверджує компанія-позивач, телеканал Fox News свідомо пропагував брехню й тим самим руйнував репутацію Dominion Voting Systems. Компанію звинуватили, що через своє обладнання вона забезпечила перемогу Джо Байдену.

Виплата в розмірі $787,5 млн — це приблизно половина від $1,6 млрд, які Dominion Voting Systems спочатку вимагала в телеканалу.

Такер Карлсон: що про нього відомо

53-річний журналіст із 2009 року був політичним аналітиком на FOX News, а з 2016 року й донині вів власне політичне шоу. Карлсона звинувачували в США та за кордоном у поширенні російської та китайської пропаганди й поширенні дезінформації через телеканал.

Є прихильником російського диктатора Володимира Путіна, виправдовував збройну агресію РФ в Україні та називав її "суперечкою на кордоні". Також він поширював інформацію про те, що США розробляли біологічну зброю в Україні, а війська США воюють на боці України.

Нагадаємо, що на російському телебаченні заявили, що експрезидент США Дональд Трамп "готує плацдарм", який дозволить США укласти угоду щодо мирного врегулювання війни в Україні.

У минулому Трамп неодноразово висловлювався з критикою щодо зовнішньої політики США та заявляв, що завершив би війну в Україні за 24 години.