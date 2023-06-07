"Україна підірвала Каховську ГЕС", — звільнений ведучій Fox News Такер Карлсон (відео)

Відомий прокремлівськими заявами американський телеведучий заявив, що руйнація греблі, можливо, шкодить Україні, але ще більше — Росії. З цієї причини, стверджує Карлсон, український уряд і вирішив її зруйнувати.

Related video

Американський ведучий Такер Карлсон, із яким нещодавно припинило співпрацю консервативне видання Fox News, виклав перший епізод свого відеоблогу. У ньому він заявив, що Україна підірвала Каховську ГЕС, оскільки це не було на користь РФ, відео опубліковане у Twitter.

"Привіт! Це Такер Карлсон. Схоже, що сьогодні вранці хтось підірвав Каховську дамбу в південній Україні. Потоки води, що неслися, затопили цілі села і зруйнували гідроелектростанцію і сьогодні вже поставили під загрозу найбільший ядерний реактор у Європі", — почав Карлсон.

За його словами, якщо це було навмисною дією, при тому, що не було зроблено відповідно до якоїсь військової тактики, то це теракт.

"Питання в тому, хто це зробив? Бачите, Каховська дамба була, по суті, російською. Її побудував російський уряд, вона зараз підконтрольна РФ, з Каховського водосховища вода йде до Криму, який останні 250 років був будинком для російського чорноморського флоту", — Заявив він.

Руйнування греблі, можливо, шкодить Україні, але ще більше — Росії. Можливо, саме через це український уряд і вирішив її зруйнувати.

Такер Карлсон — про те, хто підірвав Каховську ГЕС

Він також сказав, що в грудні минулого року The Washington Post цитувало українського генерала, який нібито стверджував, що його підопічні завдали удару ракетами американського виробництва по шлюзу дамби на тестуванні.

"У міру появи фактів пригода з дамбою вже і не така загадка, що могло з нею статися. Кожна чесна людина могла б дійти висновку про те, що українці, ймовірно, її й підірвали, як і припустила би, що вони підірвали також Північні потоки", — заявив Карлсон.

Нагадаємо, що 24 квітня критик Білого дому Такер Карлсон звільнився з телеканалу Fox News.

Також повідомлялося, що 10 травня Карлсон погрожував каналу через адвокатів.