"Безпідставні звинувачення": Кремль заперечує версії ЗМІ про підготовку Росією диверсій у Європі

На думку прессекретаря Путіна, західні країни знову шукають привід безпідставно звинуватити у всьому Росію замість того, щоб терміново розслідувати вибухи на "Північних потоках".

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У середу, 19 квітня, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що західні ЗМІ помиляються, стверджуючи про підготовку Москвою диверсій на енергетичних об'єктах у країнах Європи. Про це він повідомив у ході прес-колу, передає "Комерсант".

Журналісти попросили його прокоментувати інформацію, що публікують ЗМІ у Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії, про те, що РФ планує провести енергетичні диверсії.

На що Пєсков відповів, що європейські засоби масової інформації цих країн помилилися у своєму розслідуванні.

"Вони знову безпідставно намагаються у всьому звинувачувати Росію", — заявив він у ході розмови.

За словами прессекретаря президента РФ, Росія хотіла б, щоб європейські країни приділяли більше уваги розслідуванню вибухів на "Північних потоках" та темі "необхідності прозорого, термінового та широкого міжнародного розслідування цих безпрецедентних терористичних актів та саботажу".

Нагадаємо, інформація про можливу диверсію Росії в країнах Європи з'явилась нещодавно під час розслідування громадських ЗМІ Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Розслідування вказувало, що російські кораблі вивчають дно моря у водах цих країн за допомогою спецобладнання та з'ясовують, як пов'язана їхня інфраструктура.

Також, 19 квітня у тимчасово окупованому Криму силові відомства затримали громадянина Росії та України, котрого підозрюють у підготовці диверсії на об'єкті енергосистеми Криму.