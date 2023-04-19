РФ готує в Європі морські диверсії з "кораблями-привидами", — ЗМІ

За словами журналістів, велика кількість російських військових та цивільних кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря за допомогою спецобладнання та з'ясовують, як пов'язана інфраструктура цих країн.

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У Балтійському та Північному морях курсують військові та цивільні "кораблі-привиди" РФ, з метою зібрати дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів та кабелів зв'язку. Про це йдеться у спільному розслідуванні громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Діяльність російської розвідки виявили, коли скандинавські телерадіомовні компанії DK, NRK, SVT та Yle досліджували інформацію про радіотрафік та місцезнаходження російських кораблів навколо своїх кордонів.

ЗМІ пишуть, що велика кількість російських військових та цивільних кораблів у водах навколо скандинавських країн вивчають дно моря за допомогою спецобладнання та вивчають інфраструктуру цих країн та зв'язок між ними.

Як кажуть експерти, основною метою Росії в цій діяльності є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати розподіл електроенергії Північно-Західної Європи або здійснити диверсії, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та решту Європи.

Офіційно він займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи.

Зокрема, судно переміщалося на околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів під час однієї місії. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є вітрові електростанції.

Той же корабель був помічений біля узбережжя Шотландії минулого року при вході до Морей-Ферт 10 листопада, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссимута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.

У данській розвідці впевнені, що РФ готує диверсійні плани у разі повномасштабного конфлікту із Заходом.

12 квітня з'явилася інформація, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації систематично робить зусилля щодо в'єрбування громадян України, які прямують з РФ до Естонії.

Тим часом 17 квітня влада США виявила в нью-йоркському Чайнатауні "секретну ділянку" китайської поліції і заарештувала двох його агентів.