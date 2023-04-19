РФ готовит в Европе морские диверсии с "кораблями-призраками", — СМИ

По словам журналистов, большое количество российских военных и гражданских кораблей в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции изучают дно моря с помощью спецоборудования и выясняют, как связана инфраструктура этих стран.

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В Балтийском и Северном морях курсируют военные и гражданские "корабли-призраки" РФ с целью собрать данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи. Об этом идет речь в совместном расследовании общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Деятельность российской разведки обнаружили, когда скандинавские телерадиовещательные компании DK, NRK, SVT и Yle исследовали информацию о радиотрафике и местонахождении российских кораблей вокруг своих границ.

СМИ пишут, что большое количество российских военных и гражданских кораблей в водах вокруг скандинавских стран изучают дно моря с помощью спецоборудования и изучают инфраструктуру этих стран и связь между ними.

Как говорят эксперты, основной целью России в этой деятельности является получение информации, которая бы позволила ей саботировать распределение электроэнергии Северо-Западной Европы или осуществить диверсии, в том числе путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

Примером "корабля-приявляется корабль ВМС России "Адмирал Владимирский". Официально он занимается морскими исследованиями, но, по данным источников, его также используют для разведывательной работы.

В частности, судно перемещалось в окрестностях семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов во время одной миссии. Корабль замедлялся, когда приближался к районам, где есть ветровые электростанции.

Тот же корабль был замечен у побережья Шотландии в прошлом году при входе в Морей-Ферт 10 ноября, примерно в 30 морских милях к востоку от Лоссимута, где базируется флот морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

В датской разведке уверенны, что РФ готовит диверсионные планы на случай полномасштабного конфликта с Западом.

12 апреля появилась информация, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации систематически предпринимает усилия по вербовке граждан Украины, направляющихся из РФ в Эстонию.

Тем временем, 17 апреля власти США обнаружили в нью-йоркском Чайнатауне "секретный участок" китайской полиции и арестовали двух его агентов.