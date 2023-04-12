"Применяют угрозы и насилие": в Эстонии заявили, что ФСБ вербует украинских беженцев

По данным эстонской полиции, украинцы, которые пытаются выехать из России, находятся под повышенным вниманием спецслужб.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации систематически предпринимает усилия по вербовке граждан Украины, направляющихся из РФ в Эстонию. Об этом пишет издание ERR со ссылкой на данные эстонской полиции.

Сообщается, что бегущие от войны украинцы подвергаются давлению со стороны ФСБ. Беженцам приходится проходить через фильтрационные лагеря, в которых российские силовики выявляют "враждебных и опасных" для РФ лиц.

"Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", — заявляют в полиции.

Правоохранители также отметили, что кроме украинских беженцев в Департамент полиции безопасности обращались граждане Эстонии, совершающие регулярные поездки в РФ по работе. Эстонцы сообщили, что агенты ФСБ допрашивают их и записывают видео с допросами.

"При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и проводимой против Украины "специальной военной операции", а также о предполагаемых преследованиях русских в Эстонии", — утверждают полицейские.

Авторы публикации также упомянули о том, что с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Эстония приняла по меньшей мере 45 000 украинских беженцев.

Напомним, что 10 апреля стало известно о смерти бабушки, приехавшей забрать двух незаконно вывезенных на территорию России внуков. У пожилой женщины остановилось сердце после примерно 14 часов допросов ФСБ.

Еще мы писали о том, что 5 апреля в СБУ сообщили о разоблачении 15 предприятий в Киевской области, которые действовали в пользу ФСБ под руководством бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, занимавшего эту должность во времена президентства Виктора Януковича.