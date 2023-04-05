По информации следствия, бывший чиновник Владимир Сивкович вербовал людей из "политического офиса" в Москве, а задачей его "подопечных" было проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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В Киевской области обнаружили 15 предприятий, которые работали в пользу ФСБ под контролем экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича. Чиновник занимал эту должность при президентстве Виктора Януковича, сейчас его подозревают в госизмене и шпионаже. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Беглый "регионал" осуществлял кураторство "политического офиса" из Москвы. Задачей его "подопечных" были проведение разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны, в том числе координация работы агентурных сетей в прифронтовых районах.

Доход от подконтрольных Сивковичу предприятий, работавших в сфере торговли, финансов, транспортных перевозок и риэлторской деятельности, направлялся на поддержку государства-агрессора и коллаборантов.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли оружие, документы и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность Сивковича. Сейчас сотрудники СБУ и ГБР ведут следствие.

В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ РФ Фото: СБУ В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ РФ Фото: СБУ В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ РФ Фото: СБУ

Примечательно, что Владимир Сивкович был заместителем секретаря СНБО в 2010-13 годах. Также он трижды был народным депутатом, членом фракции "Партии регионов".

Напомним, в июле 2022 года мы писали, что по информации СМИ Владимир Сивкович и бывший глава управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич работали на Россию с июня 2019 года. Они создали основу для быстрой практически беспрепятственной оккупации южных регионов Украины.

Также 5 апреля Фокус сообщал о перехвате разговоров бывших украинских чиновников, которые стали новым доказательством их вины. Они оба были связаны с "кротофермой" в Москве.