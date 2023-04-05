Работал на "кротоферму": СБУ обнародовала новые детали госизмены экс-главы спецслужбы в Крыму

Бывший топ-чиновник Олег Кулинич, по данным силовиков, сотрудничал с "политическим офисом" и кадровыми офицерами 5-й службы ФСБ. Обвиняемый в госизмене знал о планах ВС РФ совершить сухопутное вторжение с территории Крыма.

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Подозреваемые в государственной измене бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олег Кулинич и экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович работали на "кротоферму" в Москве. Новые доказательства их вины представил пресс-центр СБУ 5 апреля.

Спецслужбы получили перехват разговоров бывших украинских чиновников. Аудиозаписи приобщили к материалам уголовного производства, которое завершило Госбюро расследований. После того, как обвиняемые ознакомятся с делом, материалы передадут в суд.

Кулинича подозревают в госизмене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины), создании преступной организации (ст. 255), самовольном уходе с места службы в условиях военного положения (ст. 407), завладении оружием и его незаконном хранении (ст. 410 и 263).

Глава СБУ Василий Малюк лично разрабатывал спецоперацию по задержанию Кулинича

Разрабатывал спецоперацию по задержанию Кулинича лично глава СБУ Василий Малюк. По его сведениям, бывший топ-чиновник получил от ФСБ оперативный псевдоним "Котигорошко".

"Служба безопасности провела беспрецедентную разработку — осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе секретную, о ситуации в нашей стране, в СБУ, о попытках влиять на различные процессы", – добавил Малюк.

Деятельность Кулинича курировал так называемый "политический офис" в Москве, который организовали по заданию ФСБ РФ Сивкович и еще один чиновник времен беглого президента Виктора Януковича — глава администрации президента Андрей Клюев.

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытянем на свет", – заявил глава спецслужбы.

Малюк называет моковский офис "кротофермой", основная задача которого – сбор информации и работа по Украине. В офисе присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ России.

"Они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того, как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ", — проинформировали в СБУ.

Кулинич знал о планах ВС России развязать войну в Украине

Олег Кулинич выполнял указания кураторов по шпионажу, расстановки "своих людей" в государственные и правоохранительные органы, подстрекательству граждан к госизмене. По утверждению СБУ, он знал о планах ВС России совершить вторжение с временно оккупированного Крыма.

Экс-глава умышленно скрыл эту важную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию на этот счет в Центральное управление СБУ в Киеве, добавили в ГБР.

"В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ", — отметили расследователи.

Чиновник покинул место постоянной дислокации и 24 февраля выехал в Киев. В одной из квартир, где жил Кулинич, следователи нашли тайник с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

Кулинич покинул место постоянной дислокации и 24 февраля выехал в Киев

Дело Кулинича – это лишь один из эпизодов противоправной деятельности российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. Правоохранители продолжают работу по разоблачению сетей агрессора, значительная ее часть уже обезврежена, заключили правоохранители.

Напомним, что, по данным СМИ, Кулинич и Сивкович работали на Россию с июня 2019 года. Им удавалось влиять на кадровую политику СБУ.

Фокус ранее писал, что 6 июля Олег Кулинич был задержан по подозрению в госизмене. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его с занимаемой должности в марте этого года.