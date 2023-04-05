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Украина Российско-украинская война

Работал на "кротоферму": СБУ обнародовала новые детали госизмены экс-главы спецслужбы в Крыму

задержание Кулинича, Кулинич, Олег Кулинич, Олег Кулинич СБУ
Фото: ГБР | Спецслужбы получили перехват разговоров бывших украинских чиновников

Бывший топ-чиновник Олег Кулинич, по данным силовиков, сотрудничал с "политическим офисом" и кадровыми офицерами 5-й службы ФСБ. Обвиняемый в госизмене знал о планах ВС РФ совершить сухопутное вторжение с территории Крыма.

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Подозреваемые в государственной измене бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олег Кулинич и экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович работали на "кротоферму" в Москве. Новые доказательства их вины представил пресс-центр СБУ 5 апреля.

Спецслужбы получили перехват разговоров бывших украинских чиновников. Аудиозаписи приобщили к материалам уголовного производства, которое завершило Госбюро расследований. После того, как обвиняемые ознакомятся с делом, материалы передадут в суд.

Кулинича подозревают в госизмене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины), создании преступной организации (ст. 255), самовольном уходе с места службы в условиях военного положения (ст. 407), завладении оружием и его незаконном хранении (ст. 410 и 263).

Глава СБУ Василий Малюк лично разрабатывал спецоперацию по задержанию Кулинича Fullscreen
Глава СБУ Василий Малюк лично разрабатывал спецоперацию по задержанию Кулинича

Разрабатывал спецоперацию по задержанию Кулинича лично глава СБУ Василий Малюк. По его сведениям, бывший топ-чиновник получил от ФСБ оперативный псевдоним "Котигорошко".

"Служба безопасности провела беспрецедентную разработку — осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе секретную, о ситуации в нашей стране, в СБУ, о попытках влиять на различные процессы", – добавил Малюк.

Деятельность Кулинича курировал так называемый "политический офис" в Москве, который организовали по заданию ФСБ РФ Сивкович и еще один чиновник времен беглого президента Виктора Януковича — глава администрации президента Андрей Клюев.

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытянем на свет", – заявил глава спецслужбы.

Малюк называет моковский офис "кротофермой", основная задача которого – сбор информации и работа по Украине. В офисе присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ России.

"Они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того, как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ", — проинформировали в СБУ.

Кулинич знал о планах ВС России развязать войну в Украине

Олег Кулинич выполнял указания кураторов по шпионажу, расстановки "своих людей" в государственные и правоохранительные органы, подстрекательству граждан к госизмене. По утверждению СБУ, он знал о планах ВС России совершить вторжение с временно оккупированного Крыма.

Экс-глава умышленно скрыл эту важную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию на этот счет в Центральное управление СБУ в Киеве, добавили в ГБР.

"В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ", — отметили расследователи.

Чиновник покинул место постоянной дислокации и 24 февраля выехал в Киев. В одной из квартир, где жил Кулинич, следователи нашли тайник с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

Кулинич покинул место постоянной дислокации и 24 февраля выехал в Киев

Дело Кулинича – это лишь один из эпизодов противоправной деятельности российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. Правоохранители продолжают работу по разоблачению сетей агрессора, значительная ее часть уже обезврежена, заключили правоохранители.

Напомним, что, по данным СМИ, Кулинич и Сивкович работали на Россию с июня 2019 года. Им удавалось влиять на кадровую политику СБУ.

Фокус ранее писал, что 6 июля Олег Кулинич был задержан по подозрению в госизмене. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его с занимаемой должности в марте этого года.