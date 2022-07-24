Работали на РФ с 2019: следствтвие установило, как Кулинич и Сивкевич "сдали" юг Украины, — СМИ

По информации журналистов, экс-главу управления СБУ в Крыму и бывшего замсекретаря СНБО курировало ФСБ. Они утаили информацию разведки от высшего руководства Украины, поэтому для ВСУ нападение ВС РФ со стороны Крыма стало неожиданностью

Подозреваемые в государственной измене бывший глава управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивковича работали на Россию, начиная с июня 2019 года. Они создали основу для быстрой практически беспрепятственной оккупации южных регионов Украины. Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на текст подозрения фигурантам.

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По данным следствия, подозреваемые курировались Федеральной службой безопасности РФ. Они взяли на себя ответственность в обеспечении разведывательно-подрывной деятельности против Украины и передавали россиянам информацию, которая являлась государственной тайной. Также они влияли на кадровую политику СБУ, обеспечивая таким образом влияние на ведомство со стороны России.

Как пишут журналисты, именно Кулинич обеспечил России быстрый захват южных территорий Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российской армии из Крыма от руководства СБУ и государства. Одной из его задач было сделать так, чтобы о начале вторжение высшее руководство узнало как можно позже. Он это совершал под координацией Сивковича.

"В преступном тандеме Сивковича и Кулинича первый координировал деятельность предателя СБУ и завербованных им лиц. Кулинич же как лично, так и с помощью других предателей собирал необходимую ФСБ секретную информацию и передавал ее Сивковичу," — заявляют в издании.

Кроме того, именно благодаря этим двум личностям в структуры СБУ было пролоббировано назначение на должность работника Управления по работе с личным составом СБУ "своего" человека. Он в дальнейшем влиял на руководство ведомства в пользу России.

Правоохранители установили, что Кулинич, будучи на должности главы ГУ СБУ в Крыму сделал так, чтобы руководство СБУ не получило данные разведки о подготовки РФ к вторжению на юг Украины. О том, что нападение ВС РФ начнется в ближайшие часы, контрразведка сообщила ему в 1:03 ночи 24 февраля, однако он не дал указаний подчиненным по информированию государственной власти о планах врага. Поэтому для украинских военных стало неожиданностью нападение российской армии со стороны оккупированного полуострова, что позволило им быстро захватить южные регионы Украины.

И Сивковичу, и Кулиничу было объявлено подозрение в шпионаже в пользу России и государственной измене.

Напомним, 16 июля силовики задержали Олега Кулинича по подозрению в государственной измене. В марте его уволил президент Владимир Зеленский с занимаемой должности. А после задержания экс-нардеп Игорь Мосийчук написал пост с хештегом "кто сдал Херсон".

18 июля в ГБР рассказали, что Олега Кулинича подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он будет оставаться под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога.

17 июля Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова и Генпрокурора Ирину Венедиктову с должностей. Позже их уволила Верховная Рада.

По словам президента, сотни сотрудников прокуратуры и десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене. А ответственность за это лежит, в частности, на руководителей ведомств.