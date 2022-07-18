Передавал данные в РФ: экс-главу СБУ в Крыму отправили под арест, – ГБР

Олега Кулинича, задержанного 16 июля, подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он будет оставаться под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога.

Суд избрал меру пресечения для задержанного 16 июля экс-главы СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Он будет оставаться под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований.

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Ведомство не называет имя арестованного, однако уточняет, что речь идет о начальнике одного из региональных управлений Службы безопасности Украины, которого задержали 16 июля в ходе совместной специальной операции ГБТ и СБУ. 16 июля ряд СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что речь идет о бывшем руководителе крымского управления Олеге Кулинича.

Как уточняют в ГБР, арестованный является действующим сотрудником СБУ.

В чем подозревают экс-главу СБУ в Крыму:

Кулиничу сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 – создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней,

ч. 1 ст. 111 – государственная измена,

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 – пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

В ГБР подчеркивают, что сотрудничество подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора подтвердилось в результате проведенных ведомством экспертиз. Как уточняется, задержанный передавал россиянам разведывательную информацию против Украины, в том числе данные, являющиеся гостайной.

Как говорят в ведомстве, Кулинич также являлся участником преступной организации на территории Украины, которая собирала разведданные и занималась подрывной деятельностью против государства. "Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", – подчеркивают в ГБР.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение с занимаемой должности главы СБУ Ивана Баканова. "Дело Баканова" Верховная Рада может рассмотреть на ближайшем пленарном заседании первоочередным вопросом.

Исполняющим обязанности главы СБУ в Украине назначен 39-летний Василий Малюк. Источники "Украинской правды" в окружении президента говорили, что экс-глава СБУ Иван Баканов в начале российского вторжения передал Малюку часть обязанностей.