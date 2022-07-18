Зеленский внес в Раду представление об увольнении Баканова

"Дело Баканова" Верховная Рада может рассмотреть на ближайшем пленарном заседании первоочередным вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение с занимаемой должности главы СБУ Ивана Баканова. Проект постановления появился на сайте парламента.

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Как указано в документе, представлять документ об увольнении Баканова на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента в Конституционном суде нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Как утверждает нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале, вопрос об увольнении Баканова рассмотрят одним из первых на заседании ВРУ 19 июля.

Что предшествовало увольнению Баканова

В воскресенье, 17 июля, глава государства Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Баканова.

Он подписал указ об отстранении от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, мотивируя решение статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Последняя гласит: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

В тот же день президент уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. Соответствующий указ под номером 501 появился на официальном сайте главы государства.

Напомним, впервые об увольнении Баканова заговорили еще в начале года и даже называли наиболее вероятных кандидатов на его место.