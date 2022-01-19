Политолог: Ткаченко может в ближайшее время стать руководителем СБУ вместо Баканова

Руководитель Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко вскоре может возглавить СБУ. Нынешним руководителем Службы Иваном Бакановым недовольны на Банковой, написал в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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По словам эксперта, о замене Баканова на Ткаченко ему сообщил источник из Офиса президента.

"С одной стороны, Банковая сейчас крайне недовольна безалаберной работой Службы Безопасности. Все возможные кейсы они проваливают и лишь комментируют постфактум — вспомните хотя бы недавнюю хакерскую атаку, положившую сайты госорганов и учреждений.

С другой стороны — ведомство Ткаченко сейчас намного эффективнее противостоит угрозам национальной безопасности: демонстрирует системную работу в сфере контрпропаганды и готовит точные аналитические прогнозы, которые уже успели оценить в ОП", — заметил Голобуцкий.

Эксперт добавил, что, согласно данным источника из Минкульта, контрразведывательной информации Ткаченко в ОП верят больше, чем любым сообщениям Службы: "У Ткаченко больше качественных информаторов и аналитиков, чем у всей СБУ".

Голобуцкий напомнил о последнем случае, который подтверждает слова источника. Речь идет о разоблачении экспертами Мининформполитики готовящихся на Крещение провокаций со стороны российских оккупационных сил.

"По данным Центра стратегических коммуникаций министерства, на 19 января оккупационные войска готовили обстрел верующих во время купели на пруде "Кирпичный" в Петровском районе Донецка. С целью затем обвинить украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации. В то же время СБУ под руководством Баканова такую серьезную угрозу попросту "не заметила"… В итоге на Банковой выводы сделали. И готовят перестановку в Службе Безопасности уже в ближайшее время", — констатировал эксперт.