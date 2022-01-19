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Політолог: Ткаченко може найближчим часом стати керівником СБУ замість Баканова

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Керівник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко невдовзі може очолити СБУ. Нинішнім керівником Служби Іваном Бакановим незадоволені на Банковій, написав у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

За словами експерта, про заміну Баканова на Ткаченка йому повідомило джерело з Офісу президента.

"З одного боку, Банкова зараз вкрай незадоволена безладною роботою Служби Безпеки. Всі можливі кейси вони провалюють і лише коментують постфактум — згадайте хоча б недавню хакерську атаку, що поклала сайти держорганів і установ.

З іншого боку – відомство Ткаченка зараз набагато ефективніше протистоїть загрозам національної безпеки: демонструє системну роботу у сфері контрпропаганди та готує точні аналітичні прогнози, які вже встигли оцінити в ОП", – зауважив Голобуцький.

Експерт додав, що, згідно з даними джерела з Мінкульту, контррозвідувальній інформації Ткаченка в ОП вірять більше, ніж будь-яким повідомленням Служби: "У Ткаченка більше якісних інформаторів та аналітиків, ніж у всієї СБУ".

Голобуцький нагадав про останній випадок, що підтверджує слова джерела. Йдеться про викриття експертами Мінінформполітики провокацій, що готуються на Хрещення, з боку російських окупаційних сил.

"За даними Центру стратегічних комунікацій міністерства, на 19 січня окупаційні війська готували обстріл віруючих під час купелі на ставку "Цегляний" у Петрівському районі Донецька. З метою потім звинуватити українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації. Водночас СБУ під керівництвом Баканова таку серйозну загрозу просто "не помітила"… Зрештою, на Банковій висновки зробили. І готують перестановку в Службі Безпеки вже найближчим часом", — констатував експерт.