Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Баканова

"Справу Баканова" Верховна Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні першочерговим питанням.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова. Проєкт постанови з'явився на сайті парламенту.

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Як зазначено в документі, подавати документ про звільнення Баканова на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента у Конституційному суді нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Як стверджує нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі, питання про звільнення Баканова розглянуть одним із перших на засіданні ВРУ 19 липня.

Що передувало звільненню Баканова

У неділю, 17 липня, глава держави Володимир Зеленський усунув із посади голову СБУ Баканова.

Він підписав указ про усунення від виконання обов'язків глави Служби безпеки України Івана Баканова, мотивуючи рішення статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Остання говорить: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".

Того ж дня лідер України звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідний указ за номером 501 з'явився на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, вперше про звільнення Баканова заговорили ще на початку року і навіть називали найімовірніших кандидатів на його місце.