Силовики задержали экс-главу СБУ в АР Крым Кулинича по подозрению в госизмене (видео)

Место задержания бывшего начальника службы безопасности в АРК не разглашается. Экс-нардеп Мосийчук написал пост об этом с хештегом "кто сдал Херсон".

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали экс-главу СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Как стало известно, бывшему начальнику крымской СБУ инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса. Среди прочего его подозревает и в "государственной измене".

Место задержания Кулинича не уточняется.

В Службе безопасности Украины подчеркивают, что противодействие российским спецслужбам РФ и их попыткам расширить свою агентурную сеть, в том числе среди представителей органов госвласти, является одним из главных направлений деятельности силовиков.

"Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который наносит вред государственной безопасности Украины", – прокомментировали в СБУ.

Как уточняется, в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил силовика с занимаемой должности.

Кто такой Олег Кулинич

Глава государства назначил Олега Кулинича начальником Главного управления СБУ в АРК 21 октября 2020 года.

В апреле прошлого года народный депутат Максим Бужанский обратился в правоохранительные органы и Министерство юстиции по поводу незаконного назначения Кулинича на пост начальника управления СБУ в АРК. В частности, политик указывал, что с августа 1989 года по май 1994 года Кулинич обучался в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ Российской Федерации. В тот же период он проходил воинскую службу в органах контрразведки России.

Напомним, что начиная с 2014 года, главное управление крымской службы безопасности переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После задержания Кулинича бывший народный депутат и журналист Игорь Мосийчук написал у себя в Telegram-канале пост об этом с хештегом "кто сдал Херсон". Он также уточнил, что в задержании принимал участие первый заместитель главы СБУ Василий Малюк.

Напомним, войска страны-агрессора зашли в Херсонскую область без боев, благодаря чему смогли сразу оккупировать весь юго-восток Украины. Как считает военный эксперт Олег Жданов, это свидетельствует о том, что кто-то "сдал" регион.

Фокус также рассказывал, что нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева заочно арестовали в Украине. Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп активно помогал ВС РФ. Его даже назначили замглавы незаконно созданного оккупантами "правительства Херсонской области".