Зеленский назначил и.о. главы СБУ Малюка: СМИ замечали его связь с Татаровым

Василий Малюк заменил на должности Ивана Баканова. Журналисты в прошлом году видели топ-силовика на дне рождения Олега Татарова и предупреждали о конфликте интересов.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 39-летнего Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится в президентском указе.

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"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

Источники "Украинской правды" в окружении президента говорили, что экс-глава СБУ Иван Баканов в начале российского вторжения передал Малюку часть обязанностей.

"Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти. А он — глава Службы безопасности, понимаете? Где-то в марте в Офисе уже были аккуратные разговоры о том, что Ваню нужно снимать. Часть дел Баканов передал Малюку", – говорят собеседники.

Еще в начале июня источники издания называли Малюка вероятным кандидатом на замену Баканова. В тоже время они предупреждали о его близости к главе ОП Андрею Ермаку и его заму Олегу Татарову.

[ + – ] Василий Малюк был на дне рождения у Олега Татарова

В начале сентября прошлого года "Украинская правда" выпустила расследование о гостях на дне рождения Татарова. Среди топ-чиновников правоохранительных ведомств был и Василий Малюк. Татаров утверждал, что в этом нет конфликта интересов.

Новый и.о. главы СБУ: что известно о Василие Малюке

Василий Малюк в 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии СБУ по специальности правоведение, сказано в его биографии на сайте СБУ.

С 2001 года силовик служил в региональных органах СБУ. Он занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

[ + – ] Малюк перешел работать в Центральное управление СБУ в январе 2020 года

В январе 2020 года перешел работать в Центральное управление СБУ в Киеве. В марте этого же года Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Глава государства 26 июля 2021 года уволил Малюка и еще 3 должностных лиц СБУ – начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексея Корнийчука, начальника управления СБУ в Черновицкой области Виталия Монастырецкого и исполняющего обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ Руслана Баранецкого.

Малюк в апреле 2021 года решил показать декларацию, которую в прошлом году не захотел открывать публично, пишет "Бабель".

В декларации силовик указал жилой дом площадью 228 кв. метров, земельные участки в Коростышеве Житомирской области и в Коростышевском районе. На тот момент у него была в собственности квартира в Киеве площадью около 123 кв. метров, которой его семья пользовалась бесплатно, и принадлежащий СБУ жилой дом.

Семье Малюка принадлежали автомобили Lexus LX470 2004 года выпуска и Nissan Rogue 2014 года. За 2020 год семья получила доход 2,2 миллиона гривен и хранила $90 тысяч наличными.

Напомним, что 17 июля глава государства уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Такие решения Зеленский объяснил связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Венедиктова и Баканов не должны влиять на расследование уголовных производств в отношении сотрудников СБУ и прокуроров, говорил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.