В ОП объяснили причины отстранения главы СБУ Баканова и генпрокурора Венедиктовой

По словам замглавы ОП Андрея Смирнова, от этих руководителей длительное время ожидалась работа по части очищения ведомств от предателей и коллаборационистов. Но динамика, с которой обнаруживались враги государства в силовых структурах, вынудила президента пойти на такой шаг.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов объяснил, почему президент Зеленский принял решение отстранить главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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Такой шаг был предпринят с тем, чтобы сделать невозможным влияние этих чиновников на расследование уголовных производств в отношении сотрудников СБУ и прокуроров. Смирнов заявил, что на шестом месяце войны таких лиц продолжают выявлять слишком часто.

"Речь идет о том, что генпрокурора отстранили от должности, а главу СБУ временно отстранили от исполнения обязанностей <…> Мы все достаточно долго ждали более конкретных и радикальных результатов от этих руководителей по очищению этих органов от коллаборантов и предателей, — пояснил Смирнов. — Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять этих людей".

Решение президента, по словам Смирнова, сделает невозможным потенциальное влияние упомянутых чиновников на уголовные производства, расследуемые в отношении работников СБУ и прокуроров.

Запланированы служебные проверки и расследования, от результатов которых будет зависеть, сохранит ли генпрокурор и глава СБУ свои должности.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам президента, к Баканову и Венедиктовой имеются серьезные вопросы. Сотни сотрудников прокуратуры и десятки служащих СБУ подозревают в коллаборации. По словам президента, ответственность распространяется и на руководителей ведомств.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский отстранил от работы генпрокурора Венедиктову и руководителя СБУ Баканова. Обязанности генпрокурора переданы заместителю Венедиктовой Алексею Симоненко.