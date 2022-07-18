В ОП пояснили причини усунення Голови СБУ Баканова та Генпрокурора Венедіктової

За словами заступника голови ОП Андрія Смирнова, від цих керівників тривалий час очікувалася робота щодо очищення відомств від зрадників і колабораціоністів. Але динаміка, з якою виявлялися вороги держави у силових структурах, змусила президента піти на такий крок.

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов пояснив, чому президент Зеленський ухвалив рішення усунути Голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурора Ірину Венедіктову. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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Такий крок зроблено для того, щоб унеможливити вплив цих чиновників на розслідування кримінальних проваджень стосовно співробітників СБУ та прокурорів. Смирнов заявив, що на шостому місяці війни таких осіб продовжують виявляти надто часто.

"Йдеться про те, що генпрокурора усунули з посади, а главу СБУ тимчасово відсторонили від виконання обов'язків <…> Ми всі досить довго чекали на конкретніші і радикальніші результати від цих керівників щодо очищення цих органів від колаборантів і зрадників, — пояснив Смирнов. — Втім, на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти цих людей".

Рішення президента, за словами Смирнова, унеможливить потенційний вплив згаданих чиновників на кримінальні провадження, яке розслідують щодо працівників СБУ та прокурорів.

Заплановано службові перевірки та розслідування, від результатів яких залежатиме, чи збереже Генпрокурор та Голова СБУ свої посади.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами президента, до Баканова та Венедіктової є серйозні питання. Сотні співробітників прокуратури та десятки службовців СБУ підозрюють у колаборації. За словами президента, відповідальність поширюється на керівників відомств.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський усунув від роботи Генпрокурора Венедиктову та керівника СБУ Баканова. Обов'язки Генпрокурора передані заступнику Венедіктової Олексію Симоненку.