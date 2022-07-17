Зеленский отстранил от должности генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Новым генпрокурором стал заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. Соответствующий указ под номером 501 появился на официальном сайте главы государства.

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"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора", – говорится в документе.

Вместо нее обязанности Генпрокурора будет исполнять Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой.

Ирина Венедиктова заняла пост главы ГПУ 17 марта 2020 года указом Президента Украины. Она сменила на этой должности Руслана Рябошапку.

Алексей Симоненко пришел в Офис генпрокурора в марте 2020 года. О нем мало что известно, а вот вокруг его жены в прошлом году вспыхнул скандал, поскольку в 2017 году она приобрела новый Mercedes по цене, в 20 раз ниже указанной в таможенной декларации.

Именно Симоненко подписал пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.

На этом кадровые перестановки в высших эшелонах власти не закончились. Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, мотивировав решение статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. Последняя гласит:

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей". Кто будет вместо него, на данный момент неизвестно.

Напомним, впервые об увольнении Баканова заговорили еще в начале года и даже называли наиболее вероятных кандидатов на его место.