Зеленський усунув з посади генпрокурора Венедіктову та голову СБУ Баканова

Новим генпрокурором став заступник Венедіктової Олексій Симоненко.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідний указ за номером 501 з'явився на офіційному сайті глави держави.

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"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ухвалюю: Усунути Венедіктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора", — йдеться у документі.

Натомість обов'язки Генпрокурора виконуватиме Олексій Симоненко, заступник Венедіктової.

Ірина Венедіктова обійняла посаду голови ГПУ 17 березня 2020 року указом Президента України. Вона змінила на цій посаді Руслана Рябошапку.

Олексій Симоненко прийшов до Офісу генпрокурора у березні 2020 року. Про нього мало що відомо, а от навколо його дружини минулого року спалахнув скандал, оскільки в 2017 році вона придбала новий Mercedes за ціною, що в 20 разів нижча від зазначену в митній декларації.

Саме Симоненко підписав п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

На цьому кадрові перестановки у найвищих ешелонах влада не закінчилася. Володимир Зеленський підписав указ про усунення виконання обов'язків голови Служби безпеки України Івана Баканова, мотивувавши рішення статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Остання говорить:

"Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків". Хто буде замість нього, наразі невідомо.

Нагадаємо, вперше про звільнення Баканова заговорили ще на початку року і навіть називали найімовірніших кандидатів на його місце.