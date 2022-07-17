Есть очень серьезные вопросы. Зеленский объяснил увольнение Баканова и Венедиктовой

Сотни сотрудников прокуратуры и десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене. Президент заявил, что ответственность за это, в частности, лежит и на руководителях этих ведомств.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение, в котором объяснил кадровые перестановки в Генпрокуратуре и увольнение главы СБУ.

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Свое обращение глава государства начал с напоминания о задержке сотрудниками ГБР и СБУ бывшего начальника ГУ СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича.

"Эта особа была уволена мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и как видим, то решение было абсолютно оправданным. Собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы".

По словам Зеленского, поступкам задержанного будет дана юридическая оценка, а вместе с ним ответят перед законом все, кто входил в состав преступной группировки, работавшей в интересах РФ: передача врагу тайной информации, и другие факты сотрудничества с российскими спецслужбами.

"По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, вызывают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", — сказал он.

Президент также упомянул, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины до сих пор находится без руководителя.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали все, от кого зависит чрезвычайно чуткий вопрос назначения руководителя САП. Моя позиция как президента Украины: конкурс, который состоялся, должен привести к абсолютно логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения…. Без полноценного руководителя такой институции невозможно ее полноценное функционирование. То же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя уже истек", — добавил он.

Напомним, 17 июля Владимир Зеленский подписал три указа, которыми уволил Ирину Венедиктову, главу ГПУ, возложил ее обязанности на заместителя Андрея Симоненка и отстранил от должности руководителя СБУ Ивана Баканова.