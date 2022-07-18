Зеленський призначив в.о. голови СБУ Малюка: ЗМІ помічали його зв'язок із Татаровим

Василь Малюк замінив на посаді Івана Баканова. Минулого року журналісти бачили топсиловика на дні народження Олега Татарова і попереджали про конфлікт інтересів.

Президент України Володимир Зеленський призначив 39-річного Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. Про це йдеться у президентському указі.

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"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконуватиме обов'язки голови Служби безпеки України", — йдеться в указі.

Джерела "Української правди" в оточенні президента говорили, що ексглава СБУ Іван Баканов на початку російського вторгнення передав Малюку частину обов'язків.

"Вані у перші дні війни не було в Києві. Його не могли знайти. А він — голова Служби безпеки, розумієте? Десь у березні в Офісі вже були акуратні розмови про те, що Ваню треба знімати. Частину справ Баканів передав Малюку" — кажуть співрозмовники.

Ще на початку червня джерела видання називали Малюка ймовірним кандидатом на заміну Баканова. Водночас вони попереджали про його близькість до голови ОП Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.

[ + – ] Василь Малюк був на дні народження Олега Татарова

На початку вересня минулого року "Українська правда" випустила розслідування про гостей на дні народження Татарова. Серед топчиновників правоохоронних відомств був Василь Малюк. Татаров стверджував, що в цьому немає конфлікту інтересів.

Новий в.о. голови СБУ: що відомо про Василя Малюка

Василь Малюк у 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії СБУ за спеціальністю правознавство, сказано в його біографії на сайті СБУ.

З 2001 року силовик служив у регіональних органах СБУ. Він обіймав посади від оперуповноваженого до начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

[ + – ] Малюк перейшов працювати до Центрального управління СБУ у січні 2020 року

У січні 2020 року перейшов працювати до Центрального управління СБУ у Києві. У березні цього ж року Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Глава держави 26 липня 2021 року звільнив Малюка та ще 3 посадових осіб СБУ — начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука, начальника управління СБУ у Чернівецькій області Віталія Монастирецького та виконувача обов'язків голови Антитерористичного центру при СБУ.

Малюк у квітні 2021 року вирішив показати декларацію, яку минулого року не захотів відкривати публічно, пише "Бабель".

У декларації силовик вказав житловий будинок площею 228 кв. метрів, земельні ділянки у Коростишеві Житомирської області та у Коростишівському районі. На той момент у нього була у власності квартира в Києві площею близько 123 кв. метрів, якою його сім'я користувалася безплатно, і житловий будинок, що належить СБУ.

Родині Малюка належали автомобілі Lexus LX470 2004 року випуску та Nissan Rogue 2014 року. За 2020 рік сім'я отримала дохід 2,2 мільйона гривень та зберігала $90 тисяч готівкою.

Нагадаємо, що 17 липня глава держави звільнив голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора України Ірину Венедіктову. Такі рішення Зеленський пояснив зв'язками між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Венедіктова і Баканов не повинні впливати на розслідування кримінальних проваджень щодо співробітників СБУ та прокурорів, говорив заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов.