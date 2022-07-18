Передавав дані в РФ: ексглаву СБУ у Криму відправили під арешт, – ДБР

Олега Кулініча, затриманого 16 липня, підозрюють у співпраці із російськими спецслужбами. Він залишатиметься під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави.

Суд обрав запобіжний захід для затриманого 16 липня ексглави СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Він залишатиметься під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави. Про це повідомляється у Telegram-каналі Державного бюро розслідувань.

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Відомство не називає ім'я заарештованого, проте уточнює, що йдеться про начальника одного з регіональних управлінь Служби безпеки України, якого затримали 16 липня під час спільної спеціальної операції ДБР та СБУ. 16 липня низка ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що йдеться про колишнього керівника кримського управління Олега Кулініча.

Як уточнюють у ДБР, заарештований є чинним співробітником СБУ.

У чому підозрюють ексглаву СБУ у Криму:

Кулінічу повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній,

ч. 1 ст. 111 — державна зрада,

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 — допомога у передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.

У ДБР наголошують, що співпраця підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора підтвердилася в результаті проведених відомством експертиз. Як уточнюється, затриманий передавав росіянам розвідувальну інформацію проти України, зокрема дані, які є держтаємницею.

Як кажуть у відомстві, Кулініч також був учасником злочинної організації на території України, яка збирала розвіддані та займалася підривною діяльністю проти держави. "Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", — наголошують у ДБР.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова. "Справу Баканова" Верховна Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні першочерговим питанням.

Виконувачем обов'язків голови СБУ в Україні призначено 39-річного Василя Малюка. Джерела "Української правди" в оточенні президента говорили, що ексглава СБУ Іван Баканов на початку російського вторгнення передав Малюкові частину обов'язків.