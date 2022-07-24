Працювали на РФ з 2019: слідство встановило, як Кулініч і Сівкович "здали" південь України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, ексглаву управління СБУ в Криму та колишнього заступника секретаря РНБО курувало ФСБ. Вони приховали інформацію розвідки від вищого керівництва України, тому для ЗСУ напад ЗС РФ із боку Криму став несподіванкою.

Підозрювані в державній зраді колишній голова управління Служби безпеки України у Криму Олег Кулініч і колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимир Сівкович працювали на Росію, починаючи з червня 2019 року. Вони створили основу для швидкої практично безперешкодної окупації південних регіонів України. Про це повідомляє видання "Обозреватель" із посиланням на текст підозри фігурантам.

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За даними слідства, підозрюваних курувала Федеральна служба безпеки РФ. Вони взяли на себе відповідальність у забезпеченні розвідувально-підривної діяльності проти України та передавали росіянам інформацію, яка була державною таємницею. Також вони впливали на кадрову політику СБУ, забезпечуючи таким чином вплив на відомство зі сторони Росії.

Як пишуть журналісти, саме Кулініч забезпечив Росії швидке захоплення південних територій України, приховавши інформацію контррозвідки про наступ російської армії з Криму від керівництва СБУ та держави. Одним із його завдань було зробити так, щоб про початок вторгнення вище керівництво дізналося якомога пізніше. Він це робив під координацією Сівковича.

"У злочинному тандемі Сівковича та Кулініча перший координував діяльність зрадника СБУ та завербованих ним осіб. Кулініч як особисто, так і за допомогою інших зрадників збирав необхідну ФСБ секретну інформацію та передавав її Сівковичу", — заявляють у виданні.

Крім того, саме завдяки цим двом особам у структурі СБУ було пролобійовано призначення на посаду працівника Управління з роботи з особовим складом СБУ "своєї" людини. Він надалі впливав на керівництво відомства на користь Росії.

Правоохоронці встановили, що Кулініч, будучи на посаді голови ГУ СБУ в Криму, зробив так, щоб керівництво СБУ не отримало даних розвідки про підготовку РФ до вторгнення на південь України. Про те, що напад ЗС РФ розпочнеться найближчим часом, контррозвідка повідомила йому о 1:03 ночі 24 лютого, проте він не дав вказівок підлеглим щодо інформування державної влади про плани ворога. Тому для українських військових став несподіванкою напад російської армії з боку окупованого півострова, що дозволило їм швидко захопити південні регіони України.

І Сівковичу, і Кулінічу було оголошено підозру в шпигунстві на користь Росії та державній зраді.

Нагадаємо, 16 липня силовики затримали Олега Кулініча за підозрою в державній зраді. У березні його звільнив президент Володимир Зеленський із посади. А після затримання екснардеп Ігор Мосійчук написав пост із хештегом "хто здав Херсон".

18 липня у ДБР розповіли, що Олега Кулініча підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Він залишатиметься під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави.

17 липня Зеленський усунув голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурора Ірину Венедіктову з посад. Згодом їх звільнила Верховна Рада.

За словами президента, сотні співробітників прокуратури та десятки працівників СБУ підозрюються у колаборації та державній зраді. А відповідальність за це лежить зокрема на керівниках відомств.