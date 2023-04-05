Працював на "кротоферму": СБУ оприлюднила нові деталі держзради екс-глави спецслужби у Криму

Колишній топ-чиновник Олег Кулініч, за даними силовиків, співпрацював з "політичним офісом" та кадровими офіцерами 5-ї служби ФСБ. Звинувачений у держзраді знав про плани ЗС РФ вчинити сухопутне вторгнення з території Криму.

Related video

Підозрювані у державній зраді колишній голова управління Служби безпеки України (СБУ) у Криму Олег Кулініч та ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимир Сівкович працювали на "кротоферму" у Москві. Нові докази їхньої провини надав пресцентр СБУ 5 квітня.

Спецслужби отримали перехоплення розмов колишніх українських урядовців. Аудіозаписи долучили до матеріалів кримінального провадження, яке завершило Держбюро розслідувань. Після того, як обвинувачені ознайомляться зі справою, матеріали передадуть до суду.

Кулініча підозрюють у держзраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному відході з місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263).

Голова СБУ Василь Малюк особисто розробляв спецоперацію із затримання Кулініча

Розробляв спецоперацію із затримання Кулініча особисто голова СБУ Василь Малюк. За його даними, колишній топчиновник отримав від ФСБ оперативний псевдонім "Котигорошко".

"Служба безпеки провела безпрецедентну розробку — здійснила агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми отримали всі файли, в яких Кулініч доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в СБУ, про спроби впливати на різні процеси" – додав Малюк.

За діяльністю Кулініча слідкував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ Сівкович та ще один чиновник часів президента Віктора Януковича — глава адміністрації президента Андрій Клюєв.

"Ми зробили максимум, щоб не просто затримати топового державного зрадника, а й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов'язково знайде вас і змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного крота витягнемо на світ", – заявив голова спецслужби.

Малюк називає московський офіс "кротофермою", основне завдання якого – збирання інформації та робота по Україні. В офісі є кадрові співробітники 5-ї служби ФСБ Росії.

"Вони у повній співпраці з Сівковичем взаємодіяли з Кулінічем. Після того, як він передавав інформацію, вони доповідали до ФСБ", — проінформували у СБУ.

Кулініч знав про плани ЗС Росії розв'язати війну в Україні

Олег Кулініч виконував вказівки кураторів зі шпигунства, влаштуванні "своїх людей" у державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до держзради. За твердженням СБУ, він знав про плани ЗС Росії здійснити вторгнення з тимчасово окупованого Криму.

Ексголова СБУ навмисне приховав цю важливу інформацію від керівництва та заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до Центрального управління СБУ у Києві, додали у ДБР.

"У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку в регіоні, не вжив жодних заходів щодо захисту державного суверенітету, дав вказівку особовому складу залишити місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ"., — Зазначили розслідувачі.

Чиновник залишив місце постійної дислокації та 24 лютого виїхав до Києва. В одній із квартир, де жив Кулинич, слідчі знайшли схованку зі зброєю та її документи часів проходження служби у КДБ СРСР.

Кулініч залишив місце постійної дислокації та 24 лютого виїхав до Києва

Справа Кулініча – це лише один з епізодів протиправної діяльності російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в Україні. Правоохоронці продовжують роботу з викриття мереж агресора, значну її частину вже знешкоджено, уклали правоохоронці.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Кулініч та Сівкович працювали на Росію з червня 2019 року. Їм вдавалося проводити кадрову політику СБУ.

Фокус раніше писав, що 6 липня Олега Кулініча було затримано за підозрою в держзраді. Президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади у березні цього року.