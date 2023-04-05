За інформацією слідства, колишній чиновник Володимир Сівкович вербував людей із "політичного офісу" у Москві, а завданням його "підопічних" було проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

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На Київщині виявили 15 підприємств, які працювали на користь ФСБ під контролем ексзаступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича. Чиновник обіймав цю посаду за президентства Віктора Януковича, зараз його підозрюють у держзраді та шпигунстві. Про це повідомив речник СБУ.

"Регіонал" здійснював кураторство "політичного офісу" з Москви, куди в свiй час втiк. Завданням його "підопічних" було проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої країни, зокрема координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах.

Дохід від підконтрольних Сівковичу підприємств, які працювали у сфері торгівлі, фінансів, транспортних перевезень та рієлторської діяльності, спрямовувався на підтримку держави-агресора та колаборантів.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили зброю, документи та інші докази, які б підтверджували незаконну діяльність Сівковича. Наразі співробітники СБУ та ДБР ведуть слідство.

У Київській області викрили 15 компаній, які працювали на ФСБ РФ Фото: СБУ У Київській області викрили 15 компаній, які працювали на ФСБ РФ Фото: СБУ У Київській області викрили 15 компаній, які працювали на ФСБ РФ Фото: СБУ

Цікаво, що Володимир Сівкович був заступником секретаря РНБО у 2010-13 роках. Також він тричі був народним депутатом, членом фракції Партії регіонів.

Нагадаємо, у липні 2022 року ми писали, що за інформацією ЗМІ Володимир Сівкович та колишній голова управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч працювали на Росію з червня 2019 року. Вони створили основу для швидкої практично безперешкодної окупації південних регіонів України.

Також 5 квітня Фокус повідомляв про перехоплення розмов колишніх українських чиновників, які стали новим доказом їхньої провини. Вони обидва були пов'язані з "кротофермою" у Москві.