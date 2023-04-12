"Застосовують погрози та насильство": в Естонії заявили, що ФСБ вербує українських біженців

За даними естонської поліції, українці, які намагаються виїхати з Росії, перебувають під підвищеною увагою спецслужб.

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації систематично докладає зусиль для вербування громадян України, які прямують з РФ до Естонії. Про це пише видання ERR із посиланням на дані естонської поліції.

Повідомляється, що українці, що тікають від війни, зазнають тиску з боку ФСБ. Біженцям доводиться проходити через фільтраційні табори, в яких російські силовики виявляють "ворожих та небезпечних" для РФ осіб.

"Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують загрози та насильство", — заявляють у поліції.

Правоохоронці також зазначили, що окрім українських біженців до Департаменту поліції безпеки зверталися громадяни Естонії, які здійснюють регулярні поїздки до РФ по роботі. Естонці повідомили, що агенти ФСБ допитують їх та записують відео з допитами.

"При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії та "спеціальної військової операції", що проводиться проти України, а також про передбачувані переслідування росіян в Естонії", — стверджують поліцейські.

Автори публікації також згадали про те, що з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Естонія прийняла щонайменше 45 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, що 10 квітня стало відомо про смерть бабусі, яка приїхала забрати двох незаконно вивезених на територію Росії онуків. У літньої жінки зупинилося серце після приблизно 14 години допитів ФСБ.

Ще ми писали про те, що 5 квітня СБУ повідомили про викриття 15 підприємств у Київській області, які діяли на користь ФСБ під керівництвом колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Януковича.