Тримали по 14 годин: на допиті ФСБ у РФ померла жінка, яка приїхала забрати 2 депортованих дітей

За словами засновника благодійного фонду Миколи Кулеби, у жінки не витримало серце через тривалий психологічний тиск на неї спецслужб РФ.

Related video

Під час рятувальної місії благодійного фонду "Save Ukraine" померла літня жінка — бабуся двох насильницьки вивезених до Росії українських дітей. Щоб повернути онуків, вона проходила через багатогодинні допити ФСБ. Про це розповів колишній Уповноважений президента України з прав дитини, засновник БФ Микола Кулеба.

За його словами, у жінки зупинилося серце.

"На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла. Рідні вивезених окупантами дітей мають доводити спецслужбам РФ, що вони можуть забрати свою дитину. Цього разу багаторазові допити тривали близько 14 годин. І не дивно, чому серце бабусі зупинилося", — розповів Кулеба.

За його словами, через це найближчим часом в Україну повернеться 31 дитина, а не 33. Зараз українська сторона проводить роботу, щоб повернути онуків померлої жінки додому, а також її тіло.

Микола Кулеба розповів, що після того, як Гаазький суд видав ордер на арешт Путіна, в РФ розуміють, що кожна повернута в Україну дитина є доказом їхніх злочинів, тому процес ускладнився.

"Вони не дозволили рідним зайти до закладу, де перебували діти. Перед тим, як віддати дитину, на рідних тиснули, щоб вони на камеру подякували Росії за те, що Росія зберегла їхніх дітей", — говорить засновник фонду.

Він додав, що після звільнення діти розповідали, що їхніх батьків, поки вони перебували в Росії, ніхто не намагався шукати.

Це вже п'ята рятувальна місія фонду, і вона відрізнялася як за кількістю дітей, так і за складністю.

Нагадаємо, що 5 квітня в Україну повернули дитину, яку РФ депортувала на свою територію з Херсонської області.

4 квітня Велика Британія заблокувала відеотрансляцію засідання Ради Безпеки ООН, на якому мала виступити уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова. Дозвіл на її арешт разом із Путіним раніше видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.