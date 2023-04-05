В Україну повернули дитину, яку незаконно утримували в окупованому Скадовську (фото)

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що робота над поверненням підлітка розпочалася на початку року. Все завдяки зверненню його бабусі, яка не встигла врятувати онука від депортації.

Related video

В Україну повернули дитину, яку Російська Федерація депортувала на свою територію з Херсонської області. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі у середу, 5 квітня.

"На початку року до мене звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано в РФ", — зазначив Дмитро Лубінець.

Жінка зауважила, що як тільки з'явилася інформація про те, що вихованців інтернету почали вивозити до Російської Федерації, вона одразу вирушила до закладу, щоб забрати свого онука.

Поки бабуся Артема дісталася туди, його вже вивезли до Росії, потім у Крим, а потім залишили в тимчасово окупованому Скадовську. Адміністрація закладу відмовилася повертати підлітка назад під опікунство родички.

"На моє звернення до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів із метою захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю було призначено піклувальником над онуком та вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію", — підкреслив омбудсмен.

Україна повернула ще одну дитину, яку незаконно вивезли вРФ Фото: Омбудсман України

Нагадаємо, 23 березня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в Україну повернули дітей, мати яких була у полоні ЗС РФ. Омбудсмен закликав родичів та опікунів дітей, які перебувають в аналогічній ситуації, звертатися до нього за допомогою.