В Украину вернули ребенка, которого незаконно удерживали в оккупированном Скадовске (фото)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что работа над возвращением подростка началась в начале года. Все благодаря обращению его бабушки, которая не успела спасти внука от депортации.

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В Украину вернули ребенка, которого Российская Федерация депортировала на свою территорию из Херсонской области. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале в среду, 5 апреля.

"В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ", — отметил Дмитрий Лубинец.

Женщина подметила, что как только появилась информация о том, что воспитанников интернета начали вывозить в Российскую Федерацию, она сразу же отправилась в заведение, чтобы забрать своего внука.

Пока бабушка Артема добралась туда, он был уже вывезен в Россию, потом в Крым, а после его оставили во временно оккупированном Скадовске. Администрация заведения отказалась возвращать подростка обратно под опекунство родственницы.

"По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка, в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", — подчеркнул омбудсмен.

Украина вернула еще одного ребенка, которого незаконно вывезли в РФ Фото: Омбудсмен Украины

Напомним, 23 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украину вернули детей, мать которых была в плену ВС РФ. Омбудсмен призвал родственников и опекунов детей, которые находятся в аналогичной ситуации, обращаться к нему за помощью.