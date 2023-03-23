В Украину вернули детей, мать которых была в плену ВС РФ (фото)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал родственников и опекунов детей, которые находяться в аналогичной ситуации, обращаться к нему за помощью.

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В Украину удалось вернуть двоих детей, которые оказались на временно оккупированной российскими военными территории Украины. Об этом написал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Телеграм-канале.

По словам уполномоченного по правам человека, обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от находившейся в плену женщины.

Для этого Дмитрию Лубинцу пришлось взаимодействовать с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

В настоящее время 9-летняя девочка и 16-летний парень воссоединились с семьей на подконтрольной ВСУ территории. С детьми и их семьей 23 марта встретился лично Дмитрий Лубинец.

Украинский омбудсмен встретился с семьей детей, которых удалось вернуть на подконтрольную ВСУ территорию с оккупированной Фото: Facebook Дмитрий Лубинец

Комментируя ситуацию, омбудсмен еще раз призвал родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться за помощью в Офис Уполномоченного по правам человека.

Дмитрий Лубинец призвал родственников детей, которые остались на оккупированных территориях, обращаться к нему за помощью Фото: Facebook Дмитрий Лубинец

Напомним, 21 марта стало известно, что РФ планирует провести заседание Совбеза ООН по поводу депортированных из Украины детей. Постпред России в ООН Василий Небензя сказал, что вопрос об украинских детях, насильственно вывезенных из страны, якобы "абсолютно раздутый". Поэтому Москва хочет донести свою позицию.

Мы также информировали о том, что в пятницу 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, еще один ордер также предусматривает арест российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которая занимается вывозом украинских детей в РФ.