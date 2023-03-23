В Украину вернули детей, мать которых была в плену ВС РФ (фото)
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал родственников и опекунов детей, которые находяться в аналогичной ситуации, обращаться к нему за помощью.
В Украину удалось вернуть двоих детей, которые оказались на временно оккупированной российскими военными территории Украины. Об этом написал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Телеграм-канале.
По словам уполномоченного по правам человека, обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от находившейся в плену женщины.
Для этого Дмитрию Лубинцу пришлось взаимодействовать с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
В настоящее время 9-летняя девочка и 16-летний парень воссоединились с семьей на подконтрольной ВСУ территории. С детьми и их семьей 23 марта встретился лично Дмитрий Лубинец.
Комментируя ситуацию, омбудсмен еще раз призвал родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться за помощью в Офис Уполномоченного по правам человека.
Напомним, 21 марта стало известно, что РФ планирует провести заседание Совбеза ООН по поводу депортированных из Украины детей. Постпред России в ООН Василий Небензя сказал, что вопрос об украинских детях, насильственно вывезенных из страны, якобы "абсолютно раздутый". Поэтому Москва хочет донести свою позицию.
Мы также информировали о том, что в пятницу 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, еще один ордер также предусматривает арест российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которая занимается вывозом украинских детей в РФ.