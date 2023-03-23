В Україну повернули дітей, мати яких була в полоні ЗС РФ (фото)

Український омбудсмен Дмитро Лубінець закликав родичів і опікунів дітей, які перебувають в аналогічній ситуації, звертатися до нього за допомогою.

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В Україну вдалося повернути двох дітей, які опинилися на тимчасово окупованій російськими військовими територіями України. Про це написав український омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

За словами уповноваженого з прав людини, звернення про необхідність повернення дітей із тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка перебувала в полоні.

Для цього Дмитру Лубінцю довелося взаємодіяти з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

Наразі 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець возз'єдналися з родиною на підконтрольній ЗСУ території. З дітьми та їхньою родиною 23 березня зустрівся особисто Дмитро Лубінець.

Український омбудсмен зустрівся із сім'єю дітей, яких вдалося повернути на підконтрольну ЗСУ територію з окупованої Фото: Facebook Дмитро Лубінець

Коментуючи ситуацію, омбудсмен ще раз закликав родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території РФ або на тимчасово окупованій території України, звертатися за допомогою до Офісу Уповноваженого з прав людини.

Дмитро Лубінець закликав родичів дітей, які залишилися на окупованих територіях, звертатися до нього за допомогою Фото: Facebook Дмитро Лубінець

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що РФ планує провести засідання Ради безпеки ООН щодо депортованих із України дітей. Постпред Росії в ООН Василь Небензя сказав, що питання про українських дітей, насильно вивезених із країни, нібито "абсолютно роздуте". Тому Москва хоче донести свою позицію.

Ми також інформували, що в п'ятницю 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Крім того, ще один ордер також передбачає арешт російського омбудсмена Марії Львової-Бєлової, яка займається вивезенням українських дітей в РФ.