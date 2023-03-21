РФ планує провести засідання Ради безпеки ООН щодо депортованих з України дітей, — ЗМІ

Постпред Росії в ООН Василь Небензя сказав, що питання про українських дітей, насильно вивезених із країни, нібито "абсолютно роздуте". Тому Москва хоче донести свою позицію.

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Росія планує провести на початку квітня неофіційне засідання Ради безпеки ООН, присвячене депортованим українським дітям. Про це пише видання Associated Press.

Повідомляється, що у РФ хочуть розповісти членам Ради безпеки про якесь "реальне становище" дітей з України. Таким чином, Москва хоче відповісти на ордер на арешт президента Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Зазначається, що Росія головуватиме у Раді безпеки у квітні.

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що РФ нібито планувала засідання Ради задовго до рішення МКС.

Крім того, Небензя назвав питання про дітей "абсолютно роздутим". Москва хоче пояснити на засіданні, що дітей було депортовано тому, що РФ нібито просто хотіла позбавити їх небезпеки.

Також Небензя заявив, що РФ планує повернути дітей до України, але лише тоді, коли "буде безпечно". Щоправда, саме він мав на увазі – не уточнюється.

Видання нагадало, що генеральний прокурор МКС Карім Хан закликав РФ повернути дітей до України.

"Поверніть дітей, репатріюйте дітей", — сказав він.

Нагадаємо, що у п'ятницю 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Крім того, ще один ордер також передбачає арешт російського омбудсмена Марії Львова-Бєлова, яка займається вивезенням українських дітей до РФ.

Зазначимо, що якщо Путін не прибуде до Гааги, його пошуками займатиметься Інтерпол. Про це заявив екс-суддя МКС Володимир Василенко. Ордер зобов'язує главу держави-агресора з'явитися для надання свідчень.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що з України до РФ було депортовано понад 16 тисяч дітей. Україна вже повернула додому 308 дітей Однак ще багато роботи.