Якщо Путін не з'явиться до Гааги, його розшукуватиме Інтерпол, — колишній суддя МКС

Володимира Путіна не зможуть заарештувати у Кремлі, можуть затримати за межами Росії. Крім того, президент РФ втратить дипломатичний імунітет.

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Інтерпол розшукуватиме президента Росії Володимира Путіна після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі. Колишній суддя цього суду Володимир Василенко розкрив деталі процедури у коментарі виданню "Главком".

За його словами, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися до Гаазького суду для надання свідчень, якщо президент цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук. Після цього главу держави можуть затримати у будь-якій країні, яка є стороною Римського статуту МКС.

"Інтерпол не може приїхати до Кремля і його заарештувати. Це може статися, якщо він виявиться десь за межами Росії. І якщо інформація про це надійде до Інтерполу, співробітники організації можуть затримати Путіна", — пояснив Володимир Василенко.

Римський статут Міжнародного кримінального суду — це міжнародний договір, затверджений під час створення МКС у Римі 1998 року. Він набув чинності з 1 липня 2002 року, станом на 2016 рік документ підписали 139 країн, але ратифікували 125, зокрема й Росія. Статут зобов'язує держави-члени Інтерполу сприяти у затриманні осіб, яких звинувачують у скоєнні міжнародних злочинів.

Як додав Володимир Василенко, поки що в Гаазі триває слідство. У майбутньому прокуратура має сформулювати обвинувальний вирок та викликати Володимира Путіна до суду для участі у судовому засіданні. Екссуддя впевнений, що президент у жодному разі не приїде.

Якщо Гаазький суд офіційно визнає Володимира Путіна міжнародним злочинцем, то він втратить дипломатичний імунітет. Василенко також вказав на важливий нюанс — Володимира Путіна зможуть притягнути до відповідальності лише разом з усією Росією, як країною-агресором. Це можливо лише у разі перемоги України у війні та краху путінського режиму.

"Це мають усвідомлювати ті, хто гасає з ідеєю створити якийсь ще додатковий суд. Не можна обманювати громадськість, відволікати їхню увагу від реальних способів покарання Путіна та путінської Росії", — підсумував Володимир Василенко.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна через війну в Україні. Заарештувати також хочуть уповноважену з прав дитини за президента РФ Марію Львову-Бєлову, яку вважають причетною до вивезення українських дітей. Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що главу держави мають аерстувати і подати до суду, коли він опиниться поза Росією.

Незабаром Слідчий комітет Росії розпочав перевірку видачі МКС ордера на арешт Володимира Путіна, який назвали незаконним. Відомство має намір встановити та притягнути до відповідальності суддів, які ухвалили таке рішення.