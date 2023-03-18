Если Путин не явится в Гаагу, его будет разыскивать Интерпол, — бывший судья МУС

Владимира Путина не смогут арестовать в Кремле, могут задержать за пределами России. Кроме того, президент РФ потеряет дипломатический иммунитет.

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Интерпол будет разыскивать президента России Владимира Путина после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Бывший судья этого суда Владимир Василенко раскрыл детали процедуры в комментарии изданию "Главком".

По его словам, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же президент этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск. После этого главу государства могут задержать в любой стране, которая является стороной Римского статута МУС.

"Интерпол не может приехать в Кремль и его арестовать. Это может случиться, если он окажется где-то за пределами России. И если информация об этом поступит в Интерпол, сотрудники организации могут задержать Путина", — объяснил Владимир Василенко.

Римский статут Международного уголовного суда — это международный договор, утвержденный при создании МУС в Риме в 1998 году. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года, по состоянию на 2016 год документ подписали 139 стран, но ратифицировали — 125, в том числе и Россия. Статут обязывает государства-члены Интепола содействовать в задержании лиц, которых обвиняют в совершении международных преступлений.

Как добавил Владимир Василенко, пока в Гааге ведется следствие. В будущем прокуратура должна сформулировать обвинительный приговор и вызвать Владимира Путина в суд для участия в судебном заседании. Экс-судья уверен, что президент ни в коем случае не приедет.

Если Гаагский суд официально признает Владимира Путина международным преступником, то он лишится дипломатического иммунитета. Василенко также указал важный нюанс — Владимира Путина смогут привлечь к ответственности только вместе со всей Россией, как страной-агрессором. Это возможно только в случае победы Украины в войне и краха путинского режима.

"Это должны осознавать те, кто носится с идеей создать какой-то еще дополнительный суд. Нельзя обманывать общественность, отвлекать их внимание от реальных способов наказания Путина и путинской России", — подытожил Владимир Василенко.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина из-за войны в Украине. Арестовать также хотят уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову, которую считают причастной к вывозу украинских детей. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что главу государства должны аерстовать и предать суду, когда он окажется вне России.

Вскоре Следственный комитет России начал проверку выдачи МУС ордера на арест Владимира Путина, который назвали незаконным. Ведомство намерено установить и привлечь к ответственности судей, которые приняли такое решение.