Устанавливают судей: в РФ проверят разрешения суда в Гааге касательно ордера на арест Путина

В рамках проверки Следственный комитет России намерен установить конкретных лиц среди судей Международного уголовного суда, принимавших решение о выдаче разрешения на арест Путина.

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Глава Следственного комитета России распорядился осуществить проверку в связи с выдачей Международного криминального суда в Гааге ордеров об аресте российского президента Путина и уполномоченной президента РФ по правам человека Марии Львово-Беловой. Об этом сообщают в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ", — говорится в сообщении.

Указывается, что в рамках проверки Следствием намерено установить лица всех судей Международного уголовного суда, причастных к "принятию незаконного решения", а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ордер на арест Путина:

Сегодня, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине". Также вместе с российским диктатором суд в Гааге издал ордер Марии Львово-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка., курирующей вывоз украинских детей в Россию Их обвиняют в похищении и незаконном вывозе на территорию РФ 16 тысяч украинских детей.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что после решения Гаагского суда Путин становится невыездным из России. По его словам, теперь мировые лидеры должны трижды подумать, прежде чем подавать Путину руку и садиться с ним за стол переговоров.

В России заявили, что никогда не признают решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, решение суда не имеет для РФ никакого значения ни в политической, ни в правовой плоскости.

Украинские политики отреагировали на решение Гаагского суда по Путину. Его считают историческим, отметив, что преступники должны отвечать за похищение и вывоз 16 тысяч украинских детей.