Должен ответить за преступления: как в Украине и РФ отреагировали на решение суда в Гааге на арест Путина

В России вполне предсказуемо заявили, что не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. В Украине назвали решение суда историческим, отметив, что преступники должны отвечать за похищение и вывоз 16 тысяч украинских детей.

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Международный уголовный суд в Гааге сегодня, 17 марта, выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине", в частности, по поводу незаконного вывоза украинских детей в Россию. Вместе с Путиным суд выдал разрешение на арест Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка, курирующей вывоз украинских детей в Россию. Фокус собрал, как в Украине и России отреагировали на такое решение Гаагского суда.

Ордер на арест Путина: как отреагировали в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что глава государства-террориста должен понести наказание за все преступления, совершенные против Украины.

"Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за военное преступление — незаконную депортацию украинских детей. Это весомый шаг к справедливости. Ведь именно Путин ответственен за это и другие преступления агрессии. Глава государства-террориста должен обязательно предстать в суде и ответить за все совершенные преступления против Украины", — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению генерального прокурора Украины Андрея Костина, теперь Путин невыездной из России, потому что за ее пределами российского диктатора могут арестовать и передать в суд.

"Отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещении украинских детей. Отныне мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права", — считает Костин.

Он поблагодарил прокурора МКС Карим Хан и добавил, что в отношении насильственной депортации детей Офис Генерального прокурора передал в Международный уголовный суд в Гааге более 40 томов материалов, где зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере, что международные преступники должны отвечать за похищение детей.

"Колеса справедливости крутятся: я приветствую решение МКС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за принудительное перемещение украинских детей. Международные преступники будут отвечать за кражи детей и другие международные преступления", — отметил Кулеба.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал выдачу разрешения на арест Путина историческим решением.

"Путин — международный преступник. И мир начинает это официально признавать. Международный уголовный суд выдал разрешение на арест президента РФ. Это действительно историческое решение для Украины и мира. Это важный шаг для привлечения преступников к ответственности. Мир увидел, что российский режим преступный". За каждого убитого, депортированного и искалеченного украинца придется отвечать. Ответственность и наказание неотвратимы", — отметил Ткаченко.

Ордер на арест Путина: как отреагировали в РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение МКС не имеет правового статуса в РФ.

"Решения Международного главного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского устава Международного главного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, выходящие из Международного суда, будут для нас юридически нечем", — сказала Захарова.

Ее слова подтвердил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Сама формулировка вопроса неприемлема. Мы не признаем юрисдикцию этого суда", — сказал он.

Уполномоченная президента РФ по правам детей Мария Львова-Белова, на арест которой вместе с Путиным МСК выдал разрешение, своей вины в похищении украинских детей не видит. Она заявила, что и дальше будет работать в этом направлении.

"Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило вашу работу с помощью детей нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше — ну, а мы продолжаем работать", — заявила она.

Международный уголовный суд издал приказ об аресте Владимира Путина именно по делу о перемещении детей в Россию, поскольку наказание юридических лиц возможно только в том случае, если стороны военного конфликта являются участниками МВД. Ни Россия, ни Украина не являются ими.

Украина не могла осудить Путина в государственных судах, поскольку у глав государств есть так называемые иммунитеты, но перед Международным уголовным судом в Гааге такого иммунитета ни у кого нет. Самый простой способ привлечь к ответственности главу страны — расследовать преступления против человечества, в частности, по вынужденному перемещению людей.

В Администрации президента РФ сформировали предварительные "идеологические установки", с которыми Путин пойдет на следующие выборы президента РФ. Его предвыборная кампания будет базироваться на риторике о "нравственном превосходстве" России над другими странами.