Має відповісти за злочини: як в Україні та РФ відреагували на рішення суду в Гаазі на арешт Путіна

У Росії цілком передбачувано заявили, що не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у Гаазі. В Україні назвали рішення суду історичним, зазначивши, що злочинці мають відповідати за викрадення і вивезення 16 тисяч українських дітей.

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Міжнародний кримінальний суд у Гаазі сьогодні, 17 березня, видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна "у контексті ситуації в Україні", зокрема, щодо незаконного вивезення українських дітей до Росії. Разом із Путіним суд видав дозвіл на арешт Марії Львової-Бєлової, уповноваженої президента РФ з прав дитини, яка курує вивезення українських дітей до Росії. Фокус зібрав, як в Україні та Росії відреагували на таке рішення гаазького суду.

Ордер на арешт Путіна: як відреагували в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що очільник держави-терористки має понести покарання за всі злочини, скоєні проти України.

"Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за воєнний злочин — незаконну депортацію українських дітей. Це вагомий крок до справедливості. Адже саме Путін відповідальний за цей та інші злочини агресії. Очільник держави-терориста має обов'язково постати в суді та відповісти за всі скоєні злочини проти України", — написав він у своєму телеграм-каналі.

На думку генерального прокурора України Андрія Костіна, відтепер Путін невиїзний із Росії, бо за її межами російського диктатора можуть заарештувати і передати до суду.

"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Відтепер світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права", — вважає Костін.

Він подякував прокурору МКС Каріму Хану і додав, що щодо насильницької депортації дітей Офіс Генерального прокурора передав до Міжнародного кримінального суду у Гаазі понад 40 томів матеріалів, де зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав у своєму твітері, що міжнародні злочинці мають відповідати за викрадення дітей.

"Колеса справедливості крутяться: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове переміщення українських дітей. Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини", — зазначив Кулеба.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав видачу дозволу на арешт Путіна історичним рішенням.

"Путін — міжнародний злочинець. І світ починає це офіційно визнавати. Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт президента РФ. Це справді історичне рішення для України та світу. Це важливий крок для притягнення злочинців до відповідальності. Світ побачив, що російський режим є злочинним. За кожного вбитого, депортованого та скаліченого українця доведеться відповідати. Відповідальність та покарання невідворотні", — зазначив Ткаченко.

Ордер на арешт Путіна: як відреагували в РФ

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що рішення МКС не має правового статусу в РФ.

"Рішення Міжнародного головного суду для нашої країни не мають ніякого значення в тому числі з правової точки зору. Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного головного суду і зобов'язань по ньому не несе. З даним органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять з Міжнародного суду, будуть для нас юридично нічим", — сказала Захарова.

Її слова підтвердив прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Саме формулювання питання неприйнятне. Ми не визнаємо юрисдикцію цього суду", — сказав він.

Уповноважена президента РФ з прав дітей Марія Львова-Білова, на арешт якої разом із Путіним МСК видав дозвіл, своєї провини у викраденні українських дітей не вбачає. Вона заявила, що і далі працюватиме у цьому напрямку.

"Що хочеться сказати: по-перше, здорово, що міжнародна спільнота оцінила вашу роботу за допомогою дітей нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій, що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми. Були санкції всіх країн, навіть Японії, у відношенні мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі — ну, а ми продовжуємо працювати", — заявила вона.

Міжнародний кримінальний суд видав наказ про арешт Володимира Путіна саме по справі про переміщення дітей до Росії, оскільки покарання юридичних осіб можливе лише у випадку, якщо сторони військового конфлікту є учасниками МУС. Ні Росія, ні Україна ними не є.

Україна не могла засудити Путіна у державних судах, оскільки у голів держав є так звані імунітети, але перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі такого імунітету ні у кого немає.Найпростіший спосіб притягти до відповідальності голову країни — розслідувати злочини проти людства, зокрема, щодо вимушеного переміщення людей.

В Адміністрації президента РФ сформували попередні "ідеологічні установки", з якими Путін піде на наступні вибори президента РФ. Його передвиборча кампанія базуватиметься на риториці про "моральну перевагу" Росії над іншими країнами.