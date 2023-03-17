"Зберігач цінностей": Кремль розробив ідеологію Путіна для нових виборів, — ЗМІ

Російський президент, за словами журналістів, під час наступної кампанії нав'язуватиме виборцям почуття обов'язку перед державою і робитиме ставку на риторику про "моральну перевагу" РФ над іншими країнами.

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В Адміністрації президента Росії сформували попередні "ідеологічні установки", з якими Володимир Путін піде на президентські вибори у 2024 році. Ймовірно, передвиборча кампанія глави Кремля будуватиметься на основі "ідеології консерватизму". Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на джерела у матеріалі 17 березня.

За інформацією журналістів, на чергових виборах Володимир Путін позиціонуватиме себе як "охоронця традиційних цінностей". Також у Кремлі мають намір зробити ставку на риторику про "моральну перевагу" Росії над іншими країнами.

Джерело розповіло, що "консервативну націоналістичну ідеологію" для передвиборчої кампанії президента РФ почали опрацьовувати наприкінці травня 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді в АП РФ вважали, що тема "антизахідного консерватизму" має витіснити просування ідей "російського світу" у риториці чиновників та пропагандистів.

Росіянам хотіли нав'язати образ Росії "держави в собі", що зберігає традиції і відносно мало взаємодіє із зовнішнім світом. Наразі ці ідеї скоригували, а тема "російського світу", до якого, на думку Кремля, належать багато країн колишнього СРСР, має стати частиною концепції "держави в собі".

Співрозмовники "Медузи" також повідомили, що однією з ідеологічних засад кампанії стануть напрацювання проєкту "ДНК Росії". Передбачається, що він розповідатиме про якісь "ціннісні константи", які нібито властиві Росії протягом усієї її історії. Серед них — "общинність, почуття обов'язку і надцілі, екзистенційна стійкість і пріоритет нематеріального над меркантильним".

Влада РФ вважає, що проблем із президентськими виборами 2024-го не буде, адже суспільство має запит на консерватизм.

Нагадаємо, 14 березня Володимир Путін заявив, що всі актуальні сьогодні міжнародні проблеми розпочалися після розпаду СРСР. За його словами, Захід постійно намагається розгойдати Росію і розраховував, що країна впаде за два-три тижні чи місяць після введення санкцій.

31 березня колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов розповів, що Путін може скасувати президентські вибори, бо без перемоги над Україною йому буде складно отримати підтримку росіян. У такому разі глава Кремля може ввести воєнний стан у країні.